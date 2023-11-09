Актеры Голливуда прекратили масштабную забастовку

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«Наш переговорный комитет по телевидению и театру единогласно проголосовал за предварительное соглашение с Альянсом продюсеров кино и телевидения США (AMPTP)», - подчеркнули в SAG-AFTRA.

Забастовку официально приостановили с 00:01 (08:01 по московскому времени) 9 ноября. Все места для проведения пикетов закрыли.

Представители федерации актеров обратили внимание, что в рамках договоренности на сумму свыше миллиарда долларов удалось заключить сделку «экстраординарного масштаба».

В частности, соглашение впервые включает «бонус за участие в потоковом вещании». Кроме того, оно предусматривает повышение минимальных выплат и меры защиты членов федерации от «угроз искусственного интеллекта».

Забастовка SAG-AFTRA представляла интересы почти 160 тысячи человек. Она стартовала 14 июля и фактически остановила все производство в киноиндустрии Соединенных Штатов. Участники требовали увеличить зарплаты, выплаты компенсации за переработки, а также ограничить использование искусственного интеллекта в кино.