«Акт расчеловечивания». МИД России осудил удар по больнице в секторе Газа
Атаковавшие баптистскую больницу «Аль-Ахли» в секторе Газа совершили преступление. Представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik назвала удар актом расчеловечивания.
«Безусловно, квалифицируем подобное преступное деяние в качестве преступления, в качестве акта расчеловечивания», - сказала она.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке, по словам Марии Захаровой, срежиссировали США и Великобритания. Она заявила, что противостояние набирает чудовищные обороты.
Удар по больнице «Аль-Ахли» сняли на видео. Погибли и получили ранения свыше 800 человек. По информации Минздрава сектора Газа, в здании лечили больных и укрывали мирных жителей, вынужденных покинуть свои дома. Министерство обвинило Армию обороны Израиля в атаке на медучреждение, а ЦАХАЛ возложил вину на группировку «Исламский джихад» *.
*Организация «Исламский Джихад» признана террористической и запрещена в России.