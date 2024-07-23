23 июля 2024, 15:23

Аккаунт бывшей российской спортсменки Куличенко нашли на OnlyFans

Global Look Press
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Фотографии легкоатлетки, бывшей гражданки России Елены Куличенко обнаружили на платформе OnlyFans. Об этом сообщило греческое издание eReportaz.

Для своих фанатов девушка выкладывала обнаженные снимки и видео. Олимпийский комитет Кипра поставили в известность. В организации попросили спортсменку удалить аккаунт, но та отказалась. Девушка является знаменосцем сборной Кипра на Олимпийских играх-2024.

«Возникает огромный моральный вопрос о том, кто будет держать флаг Кипра. Это также показывает небрежность, с которой действовал Олимпийский комитет Кипра, поскольку он должен был сначала провести тщательное расследование биографии и личности каждого спортсмена», - написали авторы материала.

Адвокаты Куличенко уверяют, что на фото и видео не она, а снимки якобы создал искусственный интеллект. Но сама спортсменка в полицию не обращалась и аккаунт удалять не стала.

Мастер спорта по легкой атлетике Куличенко заявила о планах сменить свое спортивное гражданство в 2021 году. Тогда она призналась, что планирует выступать за Кипр.

Фото Спортсмены Фанаты Адвокаты Кипр Искусственный интеллект Видео Россия Полиция
23 июля 2024, 15:34
«Попытка переиграть». Демократы надавили на Байдена, чтобы он покинул пост президента
Global Look Press
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Президент США Джо Байден встал перед важным выбором: продолжить руководить страной или досрочно сложить полномочия. О том, покинет ли он Белый дом до выборов, ведущей 360.ru Екатерине Малашенко рассказала политолог Евгения Войко.

Она подтвердила, что в сложившейся ситуации Байден действительно может уйти с поста президента.

«Его основные сторонники - те, кто его поддержал в 2020 году, - от него отвернулись. Давят на него довольно активно с тем, чтобы [он] все-таки покинул свой президентский пост», - указала Войко.

Собеседница 360.ru также напомнила о недавнем покушении на экс-лидера США Дональда Трампа, после которого рейтинг главы государства пошатнулся еще больше.

«На фоне покушения Трамп очень поднялся электорально. Согласно опросам, он продолжает лидировать. У него есть медийный козырь, которым он может довольно активно пользоваться», - объяснила Евгения Войко.

Она добавила, что уход Байдена с поста президента может стать для демократов «попыткой переиграть республиканцев».

Ранее американист Владимир Можегов предположил, что в США может произойти «мягкий госпереворот». По его мнению, демократы запаниковали из-за возможного переизбрания Трампа.

США Выборы президента США Джо Байден
23 июля 2024, 14:25
Выжившее божество. Почему США грозит гражданская война в случае проигрыша Трампа
Unsplash
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Фальсификация и вбросы на грядущих выборах президента в США — вещь вполне реальная. Однако если победят демократы, республиканцы так просто это не оставят. Такое мнение в беседе с ведущим 360.ru Антоном Шестаковым выразил директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

По его мнению, вбросы бюллетеней на осенних выборах президента США возможны. Сейчас демократы оказывают влияние на полицию, Секретные службы и обладают административным ресурсом. Однако пойдут ли на такие уловки демократы в нынешней ситуации, остается загадкой.

«Ситуация поменялась. В прошлый раз [кандидат в президенты США Дональд] Трамп проиграл только потому, что подумал, что в политике такие же законы, как в бизнесе. Он отнесся к предвыборной кампании как к бизнес-кампании, поэтому проиграл. Политика и бизнес - разные вещи», - заметил Подлесный.

Политолог предположил, что если бы тогда Трамп «перетряхнул» руководство спецслужб и все силовые структуры, таких масштабных фальсификаций можно было избежать. В случае, если подобное повторится в нынешней ситуации, в США начнутся акты гражданского неповиновения , вплоть до гражданской войны, подчеркнул Подлесный.

«Потому что выживший после покушения Трамп почти обожествлен республиканцами. Они за свое божество будут идти до конца», - сказал он.

Если даже выборы пройдут честно, и кандидат от Демократической партии победит, вряд ли большая часть республиканцев примет это как данность. Они объявят, что у Трампа второй раз украли победу, и начнут массовые выступления в его поддержку. Однако как именно это будет выглядеть, пока неизвестно, добавил политолог.

США Дональд Трамп Бизнес Выборы президента США Выборы
23 июля 2024, 12:25
Германия назвала одно препятствие в раскрытии дела о подрыве «Северных потоков»
РИА «Новости»
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Раскрытию дела о диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» мешает отсутствие подозреваемых. Такое заявление сделали в кабинете министров ФРГ в ответ на парламентский запрос депутатов партии «Альтернатива для Германии», сообщили «Известия».

Раскрытию дела о диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» мешает отсутствие подозреваемых. Такое заявление сделали в кабинете министров ФРГ в ответ на парламентский запрос депутатов партии «Альтернатива для Германии», сообщили «Известия».

«Быстрый успех расследования возможен, если преступников удается поймать с поличным», - отметили в кабмине.

Пока правоохранителям якобы не хватает надежных и «заслуживающих доверия» доказательств. В Германии не исключают и «причастности России» к подрывам. При этом депутат немецкого парламента от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре уверен, что отношение к терактам имеет руководство США. Свидетелем по делу выступил бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер.

Власти Германии пока не собираются обнародовать предварительные или промежуточные результаты расследования.

Ранее шведский МИД назвал бесполезным международное расследование по терактам на «Северных потоках». По словам дипломатов, дальнейшие поиски виновников ни к чему не приведут. Страна не нашла виновных и закрыла дело.

Германия Газопровод Северный поток — 2 Депутаты Россия Северный поток
23 июля 2024, 11:26
«Тупость, я думаю». Овечкин прокомментировал покушение на Трампа
Global Look Press
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Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа было «тупостью». Таким мнением поделился капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в интервью Амирану Сардарову.

«Тупость, я думаю. Не понимаю, как вообще можно человека убить, даже если ты его ненавидишь. Слава богу, что жив остался», - подчеркнул хоккеист.

Овечкин добавил, что не может голосовать, так как у него нет американского паспорта. Ему также трудно судить, в чью пользу сделать выбор - для этого нужно быть гражданином США.

Россиянин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Овечкин является обладателем Кубка Стэнли 2018 года и занимает вторую строчку в рейтинге лучших снайперов в истории НХЛ.

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов назвал Овечкина последней звездой московского хоккея. Столица уже давно не дает этому виду спорта значимых игроков, заявил спортсмен.

США Спортсмены Дональд Трамп Александр Овечкин

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