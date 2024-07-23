Аккаунт бывшей российской спортсменки Куличенко нашли на OnlyFans

Для своих фанатов девушка выкладывала обнаженные снимки и видео. Олимпийский комитет Кипра поставили в известность. В организации попросили спортсменку удалить аккаунт, но та отказалась. Девушка является знаменосцем сборной Кипра на Олимпийских играх-2024.

«Возникает огромный моральный вопрос о том, кто будет держать флаг Кипра. Это также показывает небрежность, с которой действовал Олимпийский комитет Кипра, поскольку он должен был сначала провести тщательное расследование биографии и личности каждого спортсмена», - написали авторы материала.

Адвокаты Куличенко уверяют, что на фото и видео не она, а снимки якобы создал искусственный интеллект. Но сама спортсменка в полицию не обращалась и аккаунт удалять не стала.

Мастер спорта по легкой атлетике Куличенко заявила о планах сменить свое спортивное гражданство в 2021 году. Тогда она призналась, что планирует выступать за Кипр.