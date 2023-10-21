Акция протеста в поддержку Палестины прошла в центре Бангкока

Читайте нас в:

«Протестующие с флагами Палестины в руках потребовали от Израиля прекратить бомбардировки сектора Газа», - написало агентство.

Митингующие называли происходящее в секторе Газа «геноцидом». Многие участники держали в руках фотографии погибших и раненых. Акция прошла без нарушений правопорядка.

Манифестация сторонников Палестины также состоялась у Белого дома. Обошлось без чрезвычайных происшествий, рассказал официальный представитель Секретной службы США Энтони Гульельми.

Ранее палестинцы в Хевроне вышли на митинг против действий ЦАХАЛ в секторе Газа с флагами России и портретами ее президента Владимира Путина. Российская сторона неоднократно призывала власти Палестины и Израиля сесть за стол переговоров.

Более тысячи человек собрались на митинг в поддержку Палестины в центре Бангкока. Как сообщил ТАСС , акция протеста прошла у посольства Израиля под контролем полиции.