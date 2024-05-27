Акции протеста против Пашиняна начались в Армении с раннего утра

Двое пожарных погибли при спасении людей из горящего дома в городе Синьчжу на северо-западе Тайваня. Об этом написало Центральное информационное агентство острова. На месте пожара оказались заблокированы 173 жителя.

Пожар случился вечером 26 мая. На тот момент в здании было почти 300 человек, эвакуировать удалось 119. Чуть меньше чем через час пожарные смогли взять пламя под контроль, однако тление продолжилось. Внутри и на крыше здания остались 173 человека.

Чтобы помочь людям эвакуироваться, двое спасателей - 39-летний Ли Юнчжэнь и 34-летний Чжоу Лисинь - вошли в здание. Они доложили, что нашли людей, нуждающихся в спасении, и после этого перестали выходить на связь. Через некоторое время коллеги нашли пожарных на лестнице без сознания. Позже оба скончались. Причины возгорания и гибели спасателей устанавливаются.

Ранее стало известно о крупном пожаре в Астрахани. Площадь распространения огня достигла 400 квадратных метров.