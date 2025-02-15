15 февраля 2025, 21:06

Акции протеста против конференции безопасности прошли в Мюнхене

Соцсети
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Противники Мюнхенской конференции по безопасности провели две демонстрации на центральной площади города Кенигсплац. Как сообщила газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на данные полиции, общее число участников протестов составило около 1500 человек.

Противники Мюнхенской конференции по безопасности провели две демонстрации на центральной площади города Кенигсплац. Как сообщила газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на данные полиции, общее число участников протестов составило около 1500 человек.

Журналисты уточнили, что акцию провел левый альянс «Антисико», традиционно выступающий против проведения конференции в Мюнхене, а также правое объединение Querdenker («Нестандартное мышление» - прим. ред.), организовавшее митинг «За мир».

Протестующие держали в руках плакаты с лозунгами о немедленном перемирии и призывами к всемирному разоружению.

Среди принесенных на акции флагов оказались знамена Палестины. Хотя обе организации призывали сторонников не использовать национальные флаги.

В своих выступлениях лидеры акции призвали к прекращению политики перевооружения и эскалации, проводимой странами НАТО.

Мюнхенская конференция по безопасности завершится в ближайшее воскресенье, 16 февраля. Сегодня с основными заявлениями выступили канцлер Германии Олаф Шольц, президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Глава Североатлантического альянса в своем выступлении обратился к представителям стран Евросоюза с предложением прекратить жаловаться на свой невнятный статус по переговорам вокруг украинского конфликта, а подготовить предложения и вступить в дискуссии.

Германия Протесты
15 февраля 2025, 19:59
Евросоюз призвали восстановить диалог с Россией
РИА «Новости»
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Группа евродепутатов Финляндии заявили, что Евросоюзу необходимо наладить диалог с Россией. Об этом сообщила государственная телерадиокомпания Yle.

Судя по проведенному среди законодателей опросу, за прямой диалог с российской стороной выступили депутаты Европарламента Мерья Кюллонен и Юсси Сарамо от Союза левых сил, Ээро Хейнялуома (Социал-демократическая партия) и Сирпа Пиетикяйнен (Коалиционная партия). Против контактов ЕС с Россией высказались 11 финских депутатов.

Парламентариев опрашивали с 6 по 11 февраля.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что странам Евросоюза вместо того, чтобы предлагать идеи по гарантиям безопасности Украине, нужно перестать жаловаться на свой непонятный статус в будущих переговорах.

По мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, договоренность о разрешении конфликта на Украине могут достичь за шесть месяцев.

Финляндия Россия Евросоюз
15 февраля 2025, 18:49
ЦИК Абхазии признал выборы президента состоявшимися
РИА «Новости»
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Явка на выборах президента Абхазии составила более 55%. Выборы признаны состоявшимися, сообщил глава ЦИК республики Дмитрий Маршан. Его процитировало РИА «Новости».

«На 18:00 часов явка избирателей превысила 55%, это значит, что выборы президента Абхазии состоялись», - отметил он.

Претендентами на пост главы государства в 2025 году стали пять человек: абхазский политик Бадра Гунба, бывший торговый представитель в России Олег Барциц, экс-глава контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель «Черноморского банка развития» Адгур Хурхумал.

Утром 15 февраля в Абхазии открылись 152 избирательных участка в самой Абхазии. Еще два оборудовали на территории России - в Москве и Черкесске. Предварительные итоги голосования станут известны 16 февраля.

Представителей из России не отправили в Абхазию для международного наблюдения на президентских выборах.

Абхазия Выборы Президентские выборы в Абхазии 2025
15 февраля 2025, 18:23
Американская писательница Эшли Сент-Клер назвала Маска отцом своего ребенка
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Продвигающая консервативные идеи и выпускающая книги 26-летняя американская писательница и блогер Эшли Сент-Клер объявила, что родила ребенка от миллиардера и предпринимателя Илона Маска. Об этом она написала на своей странице в социальной сети X.

Она подчеркнула, что ребенку уже пять месяцев. Сент-Клер не называла имя отца, чтобы не привлекать к себе повышенное внимание. Раскрыть информацию она решила после поступивших к ней сообщений, что ряд таблоидов готовит большие материалы о ней и ее связи с Маском.

«Я хочу, чтобы наш ребенок рос в нормальной и безопасной среде. Поэтому я прошу представителей СМИ уважать частную жизнь нашего ребенка и воздержаться от навязчивого освещения этой темы», - призвала Сент-Клер.

Пользователи в комментариях отметили, что она могла сообщить владельцу площадки про его ребенка в личных сообщениях, а не привлекать к себе дополнительное внимание.

Маск пока никак не прокомментировал заявление Сент-Клер, но если отцовство подтвердится, то это будет 13-й ребенок миллиардера.

Пока что занявший пост главы Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Маск не может справиться со своим четырехлетним сыном, ставшим звездой на пресс-конференции президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома.

Кривляющийся и ковыряющийся в носу мальчик завоевал все внимание журналистов. Кроме того, ребенок постоянно перебивал дававшего комментарии отцf и дважды что-то прошептал на ухо главе государства.

США Дети Илон Маск
15 февраля 2025, 16:55
Освобождение Труфанова из плена прокомментировали в Кремле
РИА «Новости»
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В Кремле приветствовали освобождение россиянина Александра Труфанова и выразили признательность руководству палестинского движения ХАМАС за принятое решение. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В Москве приветствуют освобождение Труфанова Александра в Палестине и выражают признательность ХАМАС за принятое решение», - сказал он.

Ранее 15 февраля россиянина Труфанова и еще двух заложников освободили из плена в секторе Газа спустя 500 дней в рамках сделки о прекращении огня с Израилем.

Со своей стороны Израиль в субботу должен освободить в 369 палестинских заключенных , 333 из которых задержали после 7 октября 2023 года в секторе Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупреждал о возобновлении боевых действий в Газе , если ХАМАС не освободит израильских заложников к полудню 15 февраля.

Кремль Конфликт Израиля и Палестины

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