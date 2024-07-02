Акции двух компаний Коломойского передали в доход России
Российские приставы после изъятия и передали в доход государства акции двух компаний украинского олигарха Игоря Коломойского*. Также передаче подлежат свыше 500 объектов недвижимости должников по его делу, рассказал РИА «Новости» директор ФССП РФ Дмитрий Аристов.
«В доход государства в связи с осуществлением должниками экстремистской деятельности переданы акции ООО „Южгазэнерджи“ и ООО „Кейтеринг-ЮГ“ по делу в отношении Коломойского* и других лиц», - отметил он.
Решение об изъятии в доход государства 100% долей компаний Коломойского* принял Кошехабльский районный суд Адыгеи. Судья принял во внимание экстремистскую деятельность олигарха и его партнеров, а также финансирование Вооруженных сил Украины.
Сейчас Игорь Коломойский* находится в следственном изоляторе по делам о мошенничестве и отмыванию денег.
Ему грозит ло 12 лет заключения с конфискацией имущества.
*внесен Минюстом России в список террористов и экстремистов.