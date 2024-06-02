02 июня 2024, 13:28

Ахмадинежад решил вновь стать президентом Ирана

РИА «Новости»
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Бывший иранский лидер Махмуд Ахмадинежад намерен поучаствовать в выборах президента. В официальном Telegram-канале гостелевидения появились кадры с ним из избирательного штаба в МВД.

«Махмуд Ахмадинежад вошел в Министерство внутренних дел для регистрации на выборах президента», - говорится в публикации.

Жители Ирана выберут нового президента 28 июня. Внеочередные выборы назначили в стране из-за гибели иранского лидера Эбрахима Раиси в авиакатастрофе.

Вертолет с иранским президентом разбился в горах рядом с городом Варзакан 19 мая. Спустя четыре дня Раиси похоронили в мавзолее имама Резы в Мешхеде. На траурную церемонию пришли почти три миллиона человек.

Иран Выборы Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
02 июня 2024, 13:25
КНР предупредила о готовности силовым путем пресечь отделение Тайваня
Unsplash
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Китай рассматривает силовой сценарий ограничения независимости Тайваня и может направить военных для урегулирования ситуации на острове. Об этом заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь, его процитировало агентство ABC News.

Во время выступления на конференции в Сингапуре он назвал китайскую армию несокрушимой и мощной силой, которая всегда будет действовать решительно. По его словам, страна сможет пресечь все попытки Тайваня отделиться. Министр также пообещал «раздавить» и уничтожить любого, кто осмелится помогать острову установить независимость и отделиться от республики.

Ранее американист Малек Дудаков рассказал об угрозе втягивания США в конфликт вокруг Тайваня. Он выразил мнение, что Белый дом вступится за остров и даже решится пойти на столкновение с флотом Китая.

Военные Армия Китай Тайвань
02 июня 2024, 11:16
Зрители турнира MMA в Ньюарке оскорбили Байдена с трибун
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Зрители турнира по смешанным единоборствам UFC 302, который проходил в ночь на 2 июня в городе Ньюарк в штате Нью-Джерси, скандировали во время боя оскорбительную кричалку в адрес президента США Джо Байдена. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Посетители спортивного комплекса выкрикивали оскорбления во время схватки российского спортсмена Ислама Махачева и американца Дастина Порье. По данным издания, среди зрителей присутствовал кандидат в президенты США Дональд Трамп, но поклонники MMA встретили его радушно.

Бой между Махачевым и Порье продлился более 1,5 часа и закончился победой россиянина. Россиянин одержал 26-ю победу в карьере.

Махачев в третий раз защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата. Победу в схватке ему принес удушающий прием в пятом раунде. Россиянин после боя признался, что Порье был блестяще подготовленным противником и доставил ему много трудностей.

США Спортсмены UFC Смешанные боевые искусства MMA Джо Байден
02 июня 2024, 10:44
Огромные волны в Палестине разрушили американский пирс для гумпомощи
Unsplash
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На сектор Газа обрушился шторм. Высокие волны снесли пирс США, который возвели для доставки гуманитарной помощи жителям Палестины, сообщил телеканал CNN.

По словам представителя администрации президента США, в Белом доме знали, что пирс может не выдержать непогоду. Однако проведенные специалистами исследования показывали, что этим летом такие природные аномалии маловероятны.

По данным телеканала, на строительство пристани у Вашингтона ушло свыше 320 миллионов долларов. Пирс был крайне необходим, чтобы поставлять гуманитарную помощь жителям сектора Газы, когда закрылись воздушные и сухопутные маршруты в регионе.

На днях радикалы ХАМАС объявили о приостановке поставок гуманитарной помощи в Газу со стороны Египта. Это произошло из-за прибытия на место армии Израиля (ЦАХАЛ).

США Погода Конфликт Израиля и Палестины Палестина
02 июня 2024, 10:07
Стали известны главные поставщики мороженого в Россию
Unsplash
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Больше всего мороженого за первые три месяца 2024 года привезли в Россию из Казахстана и Южной Кореи. На них пришлось около 90% всех поставок, сообщило РИА «Новости».

Самым главным поставщиком стал Казахстан, он отправил в Россию мороженого на 2,3 миллиона долларов. На втором месте - Южная Корея, из которой прибыло лакомства на 1,2 миллиона долларов.

«На эти две страны пришлось 88% всего импорта России от общих за январь–март 3,9 миллиона долларов», - написали авторы материала.

Белоруссия не стала раскрывать свои данные. Но в 2022 году страна доставила десертов на два миллиона долларов. При таких объемах, отметили журналисты, республика могла оказаться в лидерах и сейчас.

Мороженое - одно из любимых лакомств россиян. Особенно этот продукт популярен летом, когда хочется охладиться в изнуряющую жару. Однако есть слишком много морожено нельзя из-за его калорийности , предупредила диетолог Анжелика Дюваль. В день лучше съедать только одну порцию, а также лучше обращать внимание на натуральный продукт.

Казахстан Белоруссия Россия Южная Корея

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