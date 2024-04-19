Агония и истерика Запада. Лавров объяснил нагнетание темы нанесения поражения России

Читайте нас в:

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян попросила министра оценить перспективу глобального конфликта. Сергей Лавров заявил: коллективный Запад перестал скрывать, что может потерять влияние из-за формирования нового многополярного, демократичного и равноправного миропорядка.

«Считаю, что нагнетание темы нанесения поражения России , акцентирование экзистенциального значения этого поражения для будущего Запада отражают не столько воинственный настрой, сколько агонию и истерику», - указал министр.

Постпред Эстонии при военно-политическом блоке НАТО Юри Луйк призвал спровоцировать эскалацию конфликта Украины с Россией. По его мнению, если этого не сделать, Запад утратит инициативу.