Агентство Reuters призвало расследовать гибель оператора в Ливане

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«Призываем армию обороны Израиля провести тщательное, быстрое и прозрачное расследование. Для журналистов критически важно иметь возможность свободно и безопасно передавать новости», - отметили в сообщении.

Израильская армия проведет расследование инцидента, в результате которого погиб Абдалла, а также пострадали несколько корреспондентов, среди них сотрудники Reuters и телеканала al-Jazeera, сообщила главный редактор Алессандра Галлони.

Ливанский телеканал Al-Mayadeen сообщал, что сотрудник агентства Reuters Исам Абдалла получил смертельное ранение в результате израильского удара по автомобилю с журналистами. В агентстве Reuters подтвердили его гибель.

Атака произошла на окраине ливанской деревни Альма аш-Шааб, куда израильская армия стянула войска для нейтрализации удара группировки «Хезболла».