Агентство Reuters подтвердило гибель видеооператора на юге Ливана

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«Мы глубоко опечалены известием о том, что наш видеооператор Иссам Абдалла был убит», - сказано в заявлении Reuters.

В агентстве уточнили, что Иссам был частью съемочной группы, которая передавала видеосигнал в прямом эфире.

Ранее о гибели видеооператора сообщил ливанский телеканал Al-Mayadeen. По информации канала, Иссам Абдалла погиб в результате израильского удара по автомобилю с журналистами. Еще три корреспондента пострадали, двое из них - сотрудники телеканала.

В пятницу, 13 октября, Армия обороны Израиля сообщила об ударах по территории Ливана. По информации ЦАХАЛ, израильские беспилотники атаковали объекты движения организации «Хезболла».