Афганистан нанес серию ударов по объектам в Пакистане

В заявлении военного ведомства Афганистана Пакистан напрямую не упоминается, однако говорится, что удары наносились «за пределами „гипотетической линии“» - к такой риторике афганские власти прибегают для обозначения границы с Пакистаном, которую они давно оспаривают.

«В ответ с юго-восточного направления страны были атакованы несколько пунктов за пределами гипотетической линии, служивших центрами и укрытиями для злонамеренных элементов и их сторонников, которые организовывали и координировали нападения в Афганистане», - заявили в министерстве.

Ведомство пока не предоставило никаких подробностей о жертвах, или о конкретных районах, по которым наносились удары. Однако еще в среду, 25 декабря, афганские власти предупредили, что отомстят за пакистанскую бомбардировку. В Афганистане заявили, что в ее результате погибли мирные жители - пакистанская сторона заверила, что целями являлись укрытия исламистских боевиков вдоль границы.

Пакистан нанес эти авиаудары во вторник, 24 декабря. Погибли не менее 50 человек, еще 40 получили ранения различной степени тяжести.

На эскалацию напряженности на пакистанско-афганской границе отреагировал МИД РФ. Официальный представитель этого ведомства Мария Захарова в своем официальном Telegram-канале призвала обе стороны к сдержанности и конструктивному диалогу.

Ранее в Госдуме приняли закон , позволяющий отменить запрет на «Талибан»*.

*Движение «Талибан» в России признано террористическим и запрещено.