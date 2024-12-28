28 декабря 2024, 22:57

Афганистан нанес серию ударов по объектам в Пакистане

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Афганские силы движения «Талибан»* нанесли серию ударов по «нескольким точкам» в соседнем Пакистане. Об этом со ссылкой на министерство обороны Афганистана сообщил телеканал Ariana News.

В заявлении военного ведомства Афганистана Пакистан напрямую не упоминается, однако говорится, что удары наносились «за пределами „гипотетической линии“» - к такой риторике афганские власти прибегают для обозначения границы с Пакистаном, которую они давно оспаривают.

«В ответ с юго-восточного направления страны были атакованы несколько пунктов за пределами гипотетической линии, служивших центрами и укрытиями для злонамеренных элементов и их сторонников, которые организовывали и координировали нападения в Афганистане», - заявили в министерстве.

Ведомство пока не предоставило никаких подробностей о жертвах, или о конкретных районах, по которым наносились удары. Однако еще в среду, 25 декабря, афганские власти предупредили, что отомстят за пакистанскую бомбардировку. В Афганистане заявили, что в ее результате погибли мирные жители - пакистанская сторона заверила, что целями являлись укрытия исламистских боевиков вдоль границы.

Пакистан нанес эти авиаудары во вторник, 24 декабря. Погибли не менее 50 человек, еще 40 получили ранения различной степени тяжести.

На эскалацию напряженности на пакистанско-афганской границе отреагировал МИД РФ. Официальный представитель этого ведомства Мария Захарова в своем официальном Telegram-канале призвала обе стороны к сдержанности и конструктивному диалогу.

Ранее в Госдуме приняли закон , позволяющий отменить запрет на «Талибан»*.

*Движение «Талибан» в России признано террористическим и запрещено.

Афганистан Россия Пакистан Боевики
28 декабря 2024, 23:39
Имя Мохаммед стало самым популярным в Берлине
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В Берлине самым распространенным именем, которое давали новорожденным мальчикам в 2024 году, стало имя Мохаммед. Об этом РИА «Новости» сообщили на сайте, специализирующемся на ведении статистики имен в Германии.

Кроме Мохаммеда, в тройку популярных имен для новорожденных в Берлине также попали Лиам и Генри. Среди девочек в лидерах оказались Ханна, Эмма и Мия.

При этом статистика по всей Германии в целом отличается от столичных данных.

Лидерство по стране досталось имени Ной (Ноа), а за ним уже последовали Маттео и Элиас. Мохаммед при этом не попал даже в первую десятку - 17-е место.

Для девочек в Германии родители чаще всего в этом году выбирали имена Эмилия, София и Эмма.

Ранее священник рассказал, что в этом году в России самыми популярными именами при крещении стали Артем и София. При этом крестили детей под обычным именами, данными им при рождении.

Германия Статистика Дети
28 декабря 2024, 19:06
«Газпром» прекратит снабжать газом Молдавию
Читайте нас в: Google Новости
«Газпром» с 1 января 2025 года перестанет поставлять газ в Молдавию в связи с большой задолженностью. Об этом сообщила пресс-служба энергетической компании.

Транзит газа остановят из-за долга «Молдовагаза» перед «Газпромом».

«На основании положений контракта и применимых норм российского законодательства ПАО „Газпром“ с 08:00 по московскому времени 1 января 2025 года вводит ограничение поставок природного газа в Республику Молдова до нуля кубометров в сутки», - отметили в пресс-службе.

В компании уведомили молдавскую сторону и объяснили, что та не исполнила своих платежных обязательств, а значит нарушила условия заключенного контракта.

Ранее молдавский премьер Дорин Речан.

не признал долг страны на 709 миллионов долларов перед российской компанией. Он также заявил, что жителям Молдавии предстоит «сложная зима» из-за повышения цен на газ и прекращения поставок от «Газпрома».

Газ Молдавия Газпром
28 декабря 2024, 18:54
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Грузии
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Возле города Дманиси в Грузии недалеко от границы с Арменией произошло землетрясение магнитудой 4,2. Об этом сообщил «Sputnik Армения» со ссылкой на Службу сейсмической защиты местного МВД.

Подземные толчки ощущались и в армянских городах и селах, в частности в Гюмри, Степанаване и других. В эпицентре сила толчков достигала 5-6 баллов. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Ранее в Хельсинки зафиксировали мощнейшее землетрясение за всю историю города. Магнитуда составила 1,1. Причину природного явления пока не выявили. Вероятно, толчки произошли из-за подъема земной коры и локальных движений водных масс.

Кроме того, накануне землетрясение произошло в Колумбии , в 76 километрах от города Каукасия.

Грузия Армения Землетрясения
28 декабря 2024, 13:42
«Туркменские авиалинии» месяц не будут летать в Москву
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Авиакомпания «Туркменские авиалинии» сообщили о приостановке полетов в Москву на месяц. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

«Регулярные рейсы по маршруту Ашхабад - Москва - Ашхабад в период с 30 декабря по 31 января отменены», - уточнили в компании.

Пассажирам в полном объеме вернут деньги за уже приобретенные билеты.

Авиакомпания Flydubai ранее отменила рейсы из Объединенных Арабских Эмиратов в Сочи и Минеральные Воды до 5 января из-за угрозы безопасности полетов.

До этого перевозчик Azerbaijan Airlines (AZAL) также приняла решение приостановить рейсы в некоторые города России до окончания расследования крушения в Актау самолета Embraer 190.

В Казахстане 25 декабря потерпел крушение лайнер, следовавший рейсом Баку - Грозный. Он не смог приземлиться в Чечне из-за плотного тумана и плана «Ковер».

Казахстан Самолеты Авиакомпании Туркмения Крушение самолета в Актау

Новости по теме