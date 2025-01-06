06 января 2025, 09:47

Аэропорты в трех городах Узбекистана закрыли из-за тумана

Unsplash
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Из-за сильного тумана аэропорты в трех городах Узбекистана — Нукусе, Ургенче и Фергане — временно закрыли. Об этом сообщили в пресс-службе АО Uzbekistan Airports.

Из-за сильного тумана аэропорты в трех городах Узбекистана - Нукусе, Ургенче и Фергане - временно закрыли. Об этом сообщили в пресс-службе АО Uzbekistan Airports.

«Густой туман с раннего утра окутал Нукус, Ургенч и Фергану. В связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропортах введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», - отметили в пресс-службе.

Рейс HY-9638 авиакомпании Uzbekistan Airways, выполнявший рейс по маршруту Санкт-Петербург - Ургенч, приземлился на запасном аэродроме в Бухаре.

Рейсы HY-51 и HY-52 по маршруту Ташкент - Ургенч и Ургенч - Ташкент задержали. По предварительной информации, самолет вылетит из Ташкента в Ургенч в 12:00. Обратный рейс, предположительно, отправится в 14:15. Рейс HY-11 авиакомпании Uzbekistan Airways, следующий по маршруту Ташкент - Нукус, также задерживается до 11:30 по местному времени.

Туман стал причиной введения в воздушной гавани Ферганы ограничений на прием воздушных судов, но позже их сняли. В штатном режиме работает и аэропорт Ургенч - сняты ограничения на прием и выпуск самолетов.

Накануне более 20 рейсов задержали в аэропорту Пулково. Многим пассажирам пришлось ждать посадки несколько часов. Как сообщал сайт kp.ru , В столице Удмуртии приземлились два самолета из Москвы, которые из-за введенных в аэропорту Ижевска ограничений были вынуждены уйти на запасной аэропорт.

Узбекистан
06 января 2025, 09:54
Более 100 «городских бандитов» казнили в африканской стране
Unsplash
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В Демократической Республике Конго казнили 102 «городских бандита» за неделю. Еще предстоит уничтожить 70 членов криминальных группировок, сообщило Associated Press.

Мужчины в возрасте от 18 до 35 лет были вооруженными грабителями. Их казнили на север-западе Конго в тюрьме Ангенга. В конце декабря лишили жизни 45 бандитов, еще 57 преступников казнили в течение прошедших 48 часов.

Решение местных властей о смертной казни вызвало разногласия. Некоторые поприветствовали меру как средство восстановления безопасности и порядка в городах. Других обеспокоили риски нарушения прав человека.

В США заключенный Аарон Брайан Ганчес , приговоренный к высшей мере наказания, попросил Верховный суд Аризоны казнить его раньше назначенной даты, сообщил RT.

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По данным Ura.ru , в Иране смертная казнь грозит певице Парасту Ахмади. Исполнительница выступила с оголенными плечами и без хиджаба.

Смертная казнь
06 января 2025, 08:58
Власти Вашингтона ввели режим ЧС из-за снежной бури
Global Look Press
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В Вашингтоне объявили режим чрезвычайной ситуации из-за надвигающейся снежной бури. Об этом сообщил мэр Мюриэль Боузер, чьи слова привело РИА «Новости».

Режим ЧС установили с воскресенья. Он будет действовать до конца 7 января.

Автовладельцам рекомендовали убрать свои машины, припаркованные на маршрутах движения экстренных служб. В пригороде Вашингтона уже частично опустели полки продуктовых магазинов. Горожане раскупают хлеб, мясо, воду, колбасы и курицу. Высоким спросом пользуют туалетная бумага и бумажные полотенца.

Снежный шторм в США может затронуть около 62 миллионов человек. Буран накроет порядка 12 штатов, рекордное количество осадков ожидается в городе Канзас-Сити и Индианаполисе. Многие штаты рискуют остаться без электричества. Режим ЧС также ввели в Виргинии.

США Вашингтон Шторм
06 января 2025, 08:56
США начали обсуждать новые санкции против России
Unsplash
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Администрация президента США Джо Байдена планирует ввести новые антироссийские ограничения. На этот раз под санкции попадут танкеры, перевозящие нефть, сообщил Reuters.

По данным источников издания, целью экономических ограничений станут танкеры с нефтью, проданной по цене выше 60 долларов за баррель. Агентство отметило, что Россия якобы задействует старые суда, чтобы «обойти лимит». Белый дом собирается ввести против страны «большой пакет санкций», рассказал собеседник издания.

«Санкции, вероятно, также будут включать меры против лиц, участвующих в некоторых сетях, торгующих нефтью по ценам выше лимита», - добавил другой источник Reuters.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил о планах провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Темой беседы станут новые санкции США против российско-сербской нефтяной компании «Нефтяная индустрия Сербии». Встреча глав двух государств пройдет в январе.

США Санкции Россия
06 января 2025, 08:47
«Германия в шоке». Интервью сопредседателя АдГ Маску назвали «ударом в подреберье»
Unsplash
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Совместный прямой эфир американского предпринимателя Илона Маска и сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» станет мощным ударом для немецких политиков. Об этом сообщил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Интервью состоится 9 января.

«Это, конечно, удар в подреберье немецкой политической системы. Политкорректная Германия в шоке», - подчеркнул Пушков.

Он назвал Христианско-демократический союз лишь одной из версий либералов-глобалистов у власти в Германии. В идеях христианских демократов не осталось консерватизма, считает Пушков. Маск же проводит открытую линию на поддержку правых движений в ФРГ и Великобритании в пику псевдооппозиции в лице ХДС и консервативной партии, добавил политик.

Ранее Маска обвинили в «лобовой атаке» не демократию в Германии. Американский бизнесмен использует все ресурсы для продвижения своих интересов, заявил вице-канцлер и министр экономики ФРГ от партии «Зеленые» Роберт Хабек.

Германия Интервью Илон Маск

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