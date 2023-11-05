Аэропорт в Гамбурге закрыли из-за выехавшего на перрон вооруженного человека
Аэропорт в Гамбурге закрыли в субботу вечером из-за выехавшего на перрон вооруженного человека. Авиасообщение немедленно прекратили, сообщило издание Bild.
«Неизвестного видели в транспортном средстве перед терминалом № 1. Он прорвал на автомобиле барьер безопасности и вылетел на перрон», - говорится в сообщении.
По данным немецкого издания, авиационное сообщение в воздушной гавани немедленно прекратили. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Другие детали инцидента пока не сообщаются. Официальной информации не поступало.
В Австралии в аэропорту Канберры пассажирка выбежала на взлетную полосу, когда воздушное судно должно было взлетать. Оказалось, женщина опоздала на рейс и таким образом пыталась привлечь внимание пилотов. Нарушительницу задержала полиция.