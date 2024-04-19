Аэропорт Дубая ограничил число прибывающих рейсов на 48 часов из-за ливней

«Международный аэропорт Дубая, один из самых загруженных в мире, заявил, что временно ограничивает количество прибывающих рейсов на 48 часов, чтобы ускорить операции по восстановлению после дождя и наводнения», - указали в материале.

Накануне в аэропорту обещали, что воздушная гавань вернется к полноценному функционированию в течение 24 часов.

Мощнейшие за последние 75 лет ливни обрушились на Дубай. За несколько дней в городе выпал годовой объем осадков. Дороги и даже международный аэропорт Дубая затопило, десятки рейсов пришлось отменить.

Российские туристы после трех дней ожидания вылета устроили бунт в воздушной гавани, они хлопали в ладоши и скандировали: «Домой! Москва!». Из страны не могли вылететь около 2,5 тысячи россиян.