По его данным, после очередной атаки со стороны Израиля аэропорт вышел из строя. Информация о жертвах телеканалу не поступала. Официально сирийские власти пока не прокомментировали сообщение о новом ударе по воздушной гавани.

Ранее израильская армия ударила ракетами по взлетно-посадочным полосам международных аэропортов Алеппо и Дамаска. Тогда жертвами обстрела стали двое рабочих.

Минтранс Сирии назвал действия ЦАХАЛ вероломной агрессией. По данным центра по примирению враждующих сторон в арабской республике, аэропорты атаковали три истребителя F-15 и четыре F-16 ВВС Израиля из акватории Средиземного моря.

Кроме того, Армия обороны Израиля ударила по военной инфраструктуре Сирии. В ЦАХАЛ назвали это ответом на обстрелы израильской территории с сирийской стороны.