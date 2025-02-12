12 февраля 2025, 20:42

Адвокат Винника подтвердил его скорое возвращении из США в Россию

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Соучредителя биткоин-биржи BTC-e Александра Винника в ближайшее время отправят в Россию в рамках обмена. Об этом РИА «Новости» сообщил его адвокат Фредерик Бело.

«Александр Винник будет отправлен из США в Россию после освобождения американца Марка Фогеля», - отметил он.

Винника арестовали в 2017 году в Греции по запросу США. Его обвинили в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e, которую, по версии американских правоохранителей, использовали для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности.

Вынесение приговора Виннику было назначено на 17 января 2025 года, сообщали «Известия». Если бы россиянина признали виновным, ему грозило бы почти 200 лет тюрьмы.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что США на днях отпустят гражданина России , но его имя не называлось. Возвращение россиянина пройдет в рамках обмена на американца Марка Фогеля.

США Криптовалюты Тюрьмы Россия
12 февраля 2025, 20:49
Трамп после разговора с Путиным позвонил Зеленскому
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным позвонил коллеге из Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщил советник последнего Дмитрий Литвин.

Американский журналист Кристофер Миллер в соцсети X написал, чо Трамп анонсировал звонок Зеленскому, чтобы сообщить ему о беседе с Путиным. Других подробностей он не привел.

В среду, 12 февраля, Путин провел 1,5 часовой разговор по телефону с Трампом, в ходе беседы президент РФ пригласил его с визитом в Москву.

Также лидеры России и США договорились запустить переговоры по Украине.

Трамп поблагодарил Путина за продолжительный и продуктивный диалог. По словам главы Белого дома, они с Путиным сошлись во мнении, что Россия и Соединенные Штаты получат большую выгоду от сотрудничества, но сначала нужно остановить украинский конфликт, писали «Известия».

Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин
12 февраля 2025, 19:57
В Кремле подтвердили беседу Путина и Трампа. О чем говорили президенты
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Российский президент Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По словам Пескова, беседа Путина и Трампа длилась почти полтора часа. Одной из основных тем стала ситуация на Украине. Российский лидер выступил за устранение первопричин этого конфликта.

«Президент Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами», - сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

США Дональд Трамп Владимир Путин
12 февраля 2025, 19:06
Названа личность готовящегося к обмену осужденного в США россиянина
Читайте нас в: Google Новости
США в рамках обмена заключенными с Россией могут освободить соучредителя биткоин-биржи BTC-e Александра Винника. Об этом написала газета The Wall Street Journal.

«Одним из россиян, который активно выступал за внесение его обменный список с Россией, был Александр Винник. Сейчас он ожидает приговора после признания себя виновным в сговоре с целью отмывания денег», - отметили журналисты.

Адвокат Винника подтвердил RT , что его подопечного освободят в США в рамках обмена. Россиянина задержали в Греции в 2017 году по обвинению в криптомошенничестве, позже экстрадировали в США.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее в среду заявлял, что США после освобождения Фогеля также отпустят гражданина России, но имя его не разглашалось.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что соблюдение соглашений о конфиденциальности в вопросе об условиях обмена очень важно для «эффективной дипломатии».

США Россия
12 февраля 2025, 18:21
В Пентагоне заявили об угрозе национальным интересам США со стороны Китая
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
У Китая есть потенциал и намерения угрожать ключевым национальным интересам США в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

По его словам, чтобы противостоять КНР, американцы планируют развивать сотрудничество с региональными партнерами. Сдерживание Китая Хегсет назвал одним из приоритетов оборонной политики администрации Дональда Трампа.

Ранее Госсовет КНР объявил о введении 15%-ных пошлин на импорт угля, сжиженного природного газа, нефти, сельскохозяйственной техники и некоторых автомобилей из США. Эту меру приняли в ответ на решение Белого дома обложить китайские товары 10%-ным налогом.

При этом сам Трамп заявил , что у него очень хорошие личные отношения с Си Цзиньпином и что главы двух государств уже неоднократно беседовали.

США Пентагон Белый дом в США Китай

Новости по теме