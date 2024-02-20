Адвокат Ассанжа призвала власти Британии поддержать его

По мнению адвоката, дело создало прецедент, способный сдерживать журналистов по всему миру. Она поблагодарила всех участников на митинга в поддержку Ассанжа, которое прошло у здания Верховного суда в Лондоне.

Лондонский суд проведет двухдневные слушанья по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа. По данным СМИ, сам он не будет присутствовать на суде из-за плохого самочувствия.

Основатель WikiLeaks пытается предотвратить экстрадицию в Соединенные Штаты , где ему грозят 175 лет тюрьмы за публикацию данных, полученных из секретных документов. С 2011 по 2019 годы журналист укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, однако в апреле 2019-го его задержали. Ассанж попал в британскую тюрьму строгого режима Белмарш. Если суд в Лондоне примет решение не в его пользу, он еще сможет попытаться оспорить вердикт в Европейском суде по правам человека.