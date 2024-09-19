Адрес поставщика взорвавшихся в Ливане пейджеров привел в казарму во Франции

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По данным агентства, официальный адрес фирмы приводит к небольшому почтовому офису в Будапеште, зажатому между полуразрушенной железнодорожной станцией и шоссе.

Работающая там женщина заверила, что единственным признаком компании были ежемесячные визиты представителя BAC - он забирал почту.

Здание в Париже, указанное в качестве адреса гендиректора компании, оказалось казармой французских жандармов. Представительство BAC заявило, что компания - «торговый посредник без производственной или операционной площадки в Венгрии».

Массовый взрыв пейджеров произошел в Ливане в минувший вторник, 17 сентября. Жертвами стали 11 человек, около четырех тысяч ливанцев пострадали.

С массовой детонацией устройств ранее связали тайваньскую компанию Gold Apollo.

Расследование по факту случившегося также начали и в этой стране.