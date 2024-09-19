19 сентября 2024, 08:00

Адрес поставщика взорвавшихся в Ливане пейджеров привел в казарму во Франции

Global Look Press
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По адресу генерального директора компании BAC Consulting Kft, которую связали со взрывами пейджеров в Ливане, обнаружили казарму для жандармов в Париже Об этом сообщил Bloomberg.

По данным агентства, официальный адрес фирмы приводит к небольшому почтовому офису в Будапеште, зажатому между полуразрушенной железнодорожной станцией и шоссе.

Работающая там женщина заверила, что единственным признаком компании были ежемесячные визиты представителя BAC - он забирал почту.

Здание в Париже, указанное в качестве адреса гендиректора компании, оказалось казармой французских жандармов. Представительство BAC заявило, что компания - «торговый посредник без производственной или операционной площадки в Венгрии».

Массовый взрыв пейджеров произошел в Ливане в минувший вторник, 17 сентября. Жертвами стали 11 человек, около четырех тысяч ливанцев пострадали.

С массовой детонацией устройств ранее связали тайваньскую компанию Gold Apollo.

Расследование по факту случившегося также начали и в этой стране.

Взрывы Ливан Взрывы пейджеров в Ливане
19 сентября 2024, 08:13
Харрис запланировала встречу с Зеленским на следующей неделе
Global Look Press
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Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демпартии и действующий вице-президент Камала Харрис планирует встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщил источник агентства Bloomberg.

Переговоры состоятся в Вашингтоне на следующей неделе. Журналисты не привели других подробностей предстоящих контактов, в том числе их конкретную дату.

Кандидат в американские лидеры республиканец Дональд Трамп ранее допустил, что может встретиться с Зеленским на следующей неделе. Президент Украины собирается отправиться в США в ближайшее время, чтобы лично попросить у американского лидера Джо Байдена снять запрет на удары западным оружием вглубь России.

Зеленский заявил о готовности плана Украины по мирному решению конфликта. Главная цель сейчас - реализация проекта, подчеркнул президент.

Владимир Зеленский Переговоры Камала Харрис
19 сентября 2024, 07:35
Главу ЕК обвинили в захвате власти в Евросоюзе
Global Look Press
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен захватила власть в Европейском союзе. Она обрела полный контроль над делами объединения, сообщило издание Politico.

Фон дер Ляйен потратила несколько месяцев на избавление от внутренней оппозиции. Речь идет в том числе о еврокомиссаре по внутреннему рынку и услугам Тьерри Бретоне.

Глава ЕК пообещала новому представителю Франции, экс-главе МИД Стефану Сежюрне более выгодную позицию в обмен на отставку Бретона. Но фон дер Ляйен только ослабила роль Франции в новом составе ЕК, хотя президент страны Эммануэль Макрон обеспечил ее избрание в 2019 году.

«Захват власти завершился», - подчеркнули авторы материала.

Ранее фон дер Ляйен утвердила кандидатуру Кайи Каллас на пост верховного представителя ЕС по безопасности и внешней политике. Она сменит Жозепа Борреля.

Еврокомиссия Евросоюз Франция Урсула фон дер Ляйен
19 сентября 2024, 07:22
Тайвань начал расследование по делу о взрыве пейджеров в Ливане
Global Look Press
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Дело о взрыве пейджеров в Ливане расследуют тайваньские правоохранители. Об этом заявил глава тайваньского минобороны Гу Лисюн, его процитировало Международное радио Тайваня.

«Органы безопасности Тайваня проводят расследование по этому делу и уделяют ему внимание, министерство обороны не имеет никакого отношения к этому делу», - подчеркнул он.

Министр отметил, что оборонное ведомство не вправе комментировать ситуацию от имени тайваньской компании Gold Apollo, с которой связывают массовую детонацию пейджеров в Ливане.

Начиненные взрывчаткой устройства связи взорвались на территории Ливана 17 сентября. В результате детонации погибли 11 человек, пострадали порядка четырех тысяч ливанцев. Подполковник запаса, член ассоциации группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов рассказал, что теракт могла устроить израильская спецслужба «Моссад». По его словам, «Хезболла» не проверяла пейджеры, так как закупала их через свои проверенные каналы.

Тайвань Взрывы пейджеров в Ливане

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