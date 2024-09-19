Адрес поставщика взорвавшихся в Ливане пейджеров привел в казарму во Франции
По адресу генерального директора компании BAC Consulting Kft, которую связали со взрывами пейджеров в Ливане, обнаружили казарму для жандармов в Париже Об этом сообщил Bloomberg.
По данным агентства, официальный адрес фирмы приводит к небольшому почтовому офису в Будапеште, зажатому между полуразрушенной железнодорожной станцией и шоссе.
Работающая там женщина заверила, что единственным признаком компании были ежемесячные визиты представителя BAC - он забирал почту.
Здание в Париже, указанное в качестве адреса гендиректора компании, оказалось казармой французских жандармов. Представительство BAC заявило, что компания - «торговый посредник без производственной или операционной площадки в Венгрии».
Массовый взрыв пейджеров произошел в Ливане в минувший вторник, 17 сентября. Жертвами стали 11 человек, около четырех тысяч ливанцев пострадали.
С массовой детонацией устройств ранее связали тайваньскую компанию Gold Apollo.
Расследование по факту случившегося также начали и в этой стране.