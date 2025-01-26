Администрация Трампа решила «спасти» TikTok
Администрация американского президента США Дональда Трампа работает над планом по «спасению» соцсети TikTok. Об этом сообщил источник Reuters.
Согласно плану, контроль над TikTok перейдет компании Oracle. Базирующаяся в КНР фирма-владелец ByteDance сохранит миноритарную долю, а алгоритмы приложения, обновление программного обеспечения и сбор данных будет контролировать американская компания.
Фактически это означает, что инвесторам в США будет принадлежать мажоритарная доля в TikTok. Но условия сделки еще не согласовали.
«Цель Oracle в том, чтобы обеспечивать надзор за тем, что происходит с TikTok», - заявил источник.
Потенциальным инвестором назвали Microsoft. Стоимость сделки оценили примерно в 200 миллиардов рублей.
Ранее Трамп подписал указ о TikTok. Он назвал США отличным партнером для социальной сети.