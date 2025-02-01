01 февраля 2025, 15:41

Администрация TikTok удалила казахстанскую песню с оскорблением русских

Unsplash
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Сервис TikTok удалил содержащую нецензурную брань в адрес русских песню «Йоу, русские» после обращения Минкульта Казахстана к администрации платформы. Об этом ТАСС заявил вице-министр культуры и информации республики Евгений Кочетов.

Такие обращения ведомство разослало администрациям ряда онлайн-платформ и интернет-ресурсов.

«По состоянию на 27 января необходимые меры по удалению противоправного контента приняла администрация платформы TikTok», - отметил Кочетов.

По его данным, всего фрагменты песни обнаружили на 22 площадках онлайн-платформ. Ведомство направило в адрес интернет-ресурсов уведомления для принятия мер по устранению нарушений.

Полиция Алма-Аты 21 января сообщила о задержании и начале досудебного расследования против казахстанского блогера Темирлана Енсебека, разместившего в Сети песню «Йоу, орыстар» («Йоу, русские») с признаками разжигания межнациональной розни.

Ранее популярная блогерша из Казахстана пригрозила расправой русскоязычной девушке.

Казахстан Песни Россия TikTok
01 февраля 2025, 14:18
Пожар охватил склад немецкой авиаремонтной компании HEICO Aircraft Maintenance
Global Look Press
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Склад авиаремонтной компании HEICO Aircraft Maintenance сгорел в городе Дельциг в Саксонии. Как сообщила газета Bild, ущерб превысил несколько миллионов евро.

Склад авиаремонтной компании HEICO Aircraft Maintenance сгорел в городе Дельциг в Саксонии. Как сообщила газета Bild , ущерб превысил несколько миллионов евро.

Пламя охватило помещение вечером в минувшую пятницу, 31 января. К тушению огня привлекли более 100 пожарных.

Местных жителей призвали отказаться от выхода на улицу и не открывать окна, так как на горящем складе находились краски для самолетов, содержащие токсичные вещества.

В городской полиции журналистам сообщили, что пожар потушили ночью, не дав ему распространиться на другие постройки. Но склад, где хранились запчасти для самолетов, разрушился полностью.

В конце августа серия взрывов прогремела на заводе Diehl Defence в немецком Тройсдорфе. Предприятие занималось выпуском детонаторов и средств зажигания для боеприпасов. Ранения получили двое рабочих, которых забрали врачи.

Прибывшие на место спасатели войти в цех, где произошел взрыв, не смогли. Детонация сильно повредила помещение, двери оказались заблокированы. Для предотвращения новых взрывов здание обесточили.

Германия Авиация Пожары Заводы
01 февраля 2025, 13:40
Такер Карлсон назвал бессмысленным существование НАТО
РИА «Новости»
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Первоначальной целью НАТО было удержание СССР от вторжения в страны Западной Европы. Сейчас такой угрозы нет, и смысл существования военного блока потерял всякий смысл. С таким заявлением выступил американский журналист Такер Карлсон в ходе дебатов с британским коллегой Пирсом Морганом.

Участники дискуссии поспорили о смысле существования НАТО в 2025 году. Морган настаивал на том, что альянс поддерживает мирное сосуществование.

Карлсон не согласился и пояснил, что время блока давно прошло, так как его создавали для противостояния с СССР. Но сегодня организация потеряла свое первоначальное предназначение.

«Из-за НАТО в центре Европы сейчас идет самая кровопролитная война за последние 80 лет. Как вам такое миротворчество?» - обратился Карлсон к собеседнику.

В ходе дискуссии с Морганом журналист подчеркнул, что у украинского лидера Владимира Зеленского появились признаки диктатора. Он пояснил, что в стране отменили выборы, идут гонения на священников и ликвидирована вся оппозиция.

Карлсон добавил, что, несмотря на такое поведение, США и Великобритания не отказали Зеленскому в поддержке.

Журналистика НАТО Такер Карлсон
01 февраля 2025, 12:33
Иран прикрыл работу над ядерным оружием космической программой
РИА «Новости»
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Ответственное за разработку в сфере ядерного вооружения секретное агентство Ирана ведет свою работу на территории объектов, входящих в космическую программу страны. Об этом со ссылкой на документы оппозиционного Национального совета сопротивления Ирана (NCRI) сообщил телеканал Fox News.

Из полученной информации следует, что Иран активизировал работу по созданию ядерных боеголовок на территории космического центра «Шахруд», а также в городе Семнан, где расположен единственный в стране космодром имени имама Хомейни.

В 2022 году власти Ирана официально объявили о разработке ракеты Ghaem-100, предназначенной для вывода низкоорбитальных спутников.

Источники NCRI, знакомые с работой центра «Шахруд», уточнили, что сейчас там идет работа над ядерной боеголовкой для вооружения будущей ракеты, которую изначально разрабатывали в качестве оружия, а не для космического использования.

На космодроме имени имама Хомейни разрабатывают жидкое топливо, предназначенного для увеличения дальности полета ракет и мощности боеголовки, которую она понесет.

В прошлом году Иран отчитался о запуске своей самой тяжелой ракеты, которая вышла в космос. Но на самом деле проверка касалась не носителя, а топлива, которое он использовал. По данным Международного агентства по атомной энергии, Иран разработал около 200 килограммов урана, обогащенного до порога в 60%.

Для ядерной бомбы этот показатель необходимо довести до 90%. По мнению экспертов NCRI, следить нужно не только за радиоактивным топливом, но и за системами доставки ядерного оружия, над которыми Иран ведет разработки.

Осенью прошлого года группа из 39 депутатов парламента Ирана подписала обращение к Высшему совету национальной безопасности страны с требованием пересмотреть оборонную доктрину и внести туда пункт о возможности создания ядерного оружия из-за растущей угрозы со стороны Израиля.

Для этого государству придется официально выйти из международного Договора о нераспространении ядерного оружия. Спустя несколько недель издание Axios сообщило, что израильские военные уничтожили в городе Парчин сверхсекретный исследовательский центр ядерного оружия.

Ядерное оружие Иран
01 февраля 2025, 12:25
В США запретили празднование Месяца истории темнокожих из-за указа Трампа о меньшинствах
Global Look Press
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Американские федеральные агентства отменили празднования некоторых памятных дат, связанных с различными меньшинствами в США. Об этом сообщил канал NBC.

Распоряжение о приостановке проведениях внутренних мероприятий поступило от разведывательного управления Министерства обороны Соединенных Штатов. Решение приняли в рамках выполнения указа президента Дональда Трампа о закрытии всех программ по разнообразию, равенству и инклюзивности.

В числе отмененных празднований - мероприятия в честь Дня Мартина Лютера Кинга, Дня равенства женщин, Дня памяти жертв холокоста, Месяца истории темнокожих и Месяца гордости, посвященного поддержке ЛГБТ*. Отметить даты в индивидуальном порядке по-прежнему можно.

Ранее Государственный департамент США запретил представительствам демонстрировать флаг ЛГБТ* внутри страны и за ее пределами.

*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

США ЛГБТ Дональд Трамп

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