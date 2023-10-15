Администрация США попросит дополнительные деньги для Израиля и Украины

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По его словам, запрашиваемая сумма существенно превысит два миллиарда долларов, о которых шла речь ранее.

«Она будет включать необходимое вооружение для защиты суверенитета и территориальной целостности на Украине, а также чтобы помочь Израилю защитить себя в борьбе с террористами», - отметил Салливан.

В Белом доме также отметили, что пока у Соединенных Штатов есть возможности продолжать поставлять ВСУ вооружение, включая «критически важные боеприпасы». Салливан также заверил, что активное взаимодействие с конгрессом США ожидается уже на этой неделе.

США запустили поставки военной помощи Израилю с 10 октября. Кроме того, Белый дом планировал связать в рамках одного проекта закона предоставление помощи Украине и Израилю. Однако конгрессмены не поддержали это предложение.

Политолог Дмитрий Дробницкий объяснил в беседе с «360» , что отдельная поддержка каждой из стран выльется для Соединенных Штатов в более сложный процесс.