Администрация США попросит дополнительные деньги для Израиля и Украины
Администрация США планирует запросить дополнительные средства на помощь Украине, Израилю и на другие нужды. Об этом заявил помощник президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Его слова привел ТАСС.
По его словам, запрашиваемая сумма существенно превысит два миллиарда долларов, о которых шла речь ранее.
«Она будет включать необходимое вооружение для защиты суверенитета и территориальной целостности на Украине, а также чтобы помочь Израилю защитить себя в борьбе с террористами», - отметил Салливан.
В Белом доме также отметили, что пока у Соединенных Штатов есть возможности продолжать поставлять ВСУ вооружение, включая «критически важные боеприпасы». Салливан также заверил, что активное взаимодействие с конгрессом США ожидается уже на этой неделе.
США запустили поставки военной помощи Израилю с 10 октября. Кроме того, Белый дом планировал связать в рамках одного проекта закона предоставление помощи Украине и Израилю. Однако конгрессмены не поддержали это предложение.
Политолог Дмитрий Дробницкий объяснил в беседе с «360» , что отдельная поддержка каждой из стран выльется для Соединенных Штатов в более сложный процесс.