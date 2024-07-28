Администрация Байдена выразила беспокойство надвигающейся войной Израиля и Ливана
Власти США опасаются, что удар по Голанским высотам со стороны Ливана приведет к полномасштабному военному противостоянию между Израилем и движением «Хезболла». Об этом написало издание Axios со ссылкой на американских чиновников.
«Администрация [президента США Джо] Байдена крайне обеспокоена, что ракетная атака <…> по Голанским высотам может привести к полномасштабной войне между Израилем и „Хезболлой“», - указали в материале.
Без перемирия в сектора Газа война между «Хезболлой» и Израилем становиться все более вероятной, США окажутся втянутыми в очередной конфликт.
Девять человек погибли, около 30 получили ранения при ракетном обстреле Голанских высот со стороны Ливана. Снаряды взорвались на местном стадионе, пострадали подростки.