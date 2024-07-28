Администрация Байдена выразила беспокойство надвигающейся войной Израиля и Ливана

«Администрация [президента США Джо] Байдена крайне обеспокоена, что ракетная атака <…> по Голанским высотам может привести к полномасштабной войне между Израилем и „Хезболлой“», - указали в материале.

Без перемирия в сектора Газа война между «Хезболлой» и Израилем становиться все более вероятной, США окажутся втянутыми в очередной конфликт.

Девять человек погибли, около 30 получили ранения при ракетном обстреле Голанских высот со стороны Ливана. Снаряды взорвались на местном стадионе, пострадали подростки.