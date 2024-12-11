Администрация Байдена ужесточит санкции против экспорта нефти из России

Руководство США может ужесточить ограничения по аналогии с рестрикциями против Ирана. В таком случае санкции распространятся не только на поставщиков, но и на покупателей топлива из России.

Издание подчеркнуло, что ограничения такого рода будут нести риски, так как российскую нефть закупают «такие могущественные страны» как Китай и Индия. Из-за санкций могут подскочить цены на энергоноситель, из-за чего напряженность в мировой экономике усилится.

Также Белый дом может ввести ограничения против танкеров, которые перевозят российскую нефть. Источник агентства подтвердил, что новые меры пока еще только обсуждаются.

Ранее Евросоюз не смог согласовать очередной пакет санкций против России. Против новых рестрикций выступили Латвия и Литва.