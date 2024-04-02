02 апреля 2024, 08:35

Администрация Байдена призналась, что не знала об обстреле консульства Ирана в Дамаске

Global Look Press
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Администрация президента США Джо Байдена направила Ирану сообщение, в котором говорилось о непричастности американского руководства к атаке Израиля по иранскому консульству в Сирии. Об этом сообщил телеканал NBC.

По информации двух американских чиновников, Белый дом ничего не знал о готовящемся ракетном обстреле Дамаска со стороны ЦАХАЛ.

«Администрация Байдена <…> напрямую сообщила Ирану, что США не знали об ударе по его консульству в Дамаске и не принимали в нем никакого участия», - указали в издании.

Два других американских чиновника опровергли это заявление. По их словам, руководство США знало о планировавшемся ударе по сирийской столице, но не было проинформировано о цели.

Ранее Израиль выпустил ракету по Дамаску , снаряд разрушил один дом и повредил здание дипмиссии Ирана. В издании SANA сообщили, в результате удара консульство оказалось полностью уничтожено. По информации Reuters , из-за обстрела погиб генерал Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Захеди.

США Израиль Сирия Чиновники Иран Джо Байден
02 апреля 2024, 07:53
Тайвань перенес военные учения после инцидента с китайским дроном
Global Look Press
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Власти Тайваня приняли решение отложить военные маневры после того, как китайский беспилотник заснял одну из военных баз на острове Эрдань. Об этом сообщила газета China Times.

По информации издания, тайваньские военные планировали провести учения 2 апреля, но перенесли их из-за опасений, что в Китае маневры воспримут как провокацию.

Стрельбы собирались начать 2 апреля на острове Хоуюй, а 3 апреля - на островах Мэнху и Фусин. До 25 апреля военные также готовились провести учения на других островах.

В газете отметили, что 29 марта китайский дрон зашел в воздушное пространство острова Эрдань и заснял тайваньскую технику и военнослужащих, которые поспешно удалились при виде БПЛА.

Ранее Тайвань посетила американская делегация , которую возглавил конгрессмен Майк Галлахер. Он рассказал, что США выражают поддержку острову, но поддерживают контакты с Китаем. Конгрессмен добавил, что Белый дом «укрепляет мир и стабильность по обеим сторонам Тайваньского пролива».

Беспилотники Военные учения Военные Китай Тайвань
02 апреля 2024, 07:28
Южная Корея ввела антироссийские санкции из-з сотрудничества с КНДР
Unsplash
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Руководство Южной Кореи ввело санкции против двух российских организаций и двух граждан, якобы имеющих отношение к оборонной программе КНДР. Об этом сообщило агентство Reuters.

Южнокорейское министерство иностранных дел отметило, что ограничения ввели против лиц и организаций, «связанных с ядерной и ракетной программами Северной Кореи».

По информации Yonhap , санкции коснулись главы ООО «Интеллект» Сергея Козлова и главы ООО «Содействие» Александра Панфилова, которые являются гражданами России.

В апреле Северная Корея провела успешное испытание баллистической ракеты, военные выпустили ее в сторону Японского моря. Факт запуска подтвердили в Южной Корее и Японии. Южнокорейский объединенный комитет начальников штабов ВС начал проводить анализ дальности полета ракеты. По информации Yonhap , снаряд пролетел около 650 километров, а максимальная высота составила 100 километров.

КНДР также провела пуски баллистических ракет в марте - в Японское море упали три ракеты, две из которых пролетели около 350 километров.

Северная Корея Санкции Россия Южная Корея КНДР
02 апреля 2024, 06:42
Совбез ООН по запросу России обсудит удар Израиля по консульству Ирана
Global Look Press
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Россия призвала провести заседание Совбеза ООН и обсудить удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске. Мероприятие пройдет 2 апреля, сообщил первый заместитель постпреда при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

После воздушной атаки в Дамаске в ООН обратились иранские представители, уточнил он. Они призвали официально осудить действия Израиля. Дмитрий Полянский сообщил, что Россия настояла на проведении заседания Совбеза по поводу произошедшего.

«В развитие письма иранцев мы запросили открытое заседание СБ ООН. Мальтийское председательство назначило его на 15:00 по Нью-Йорку (22:00 по Москве) 2 апреля», - объявил дипломат.

ЦАХАЛ атаковал дом по соседству с консульством Ирана в Сирии, однако дипмиссия тоже получила повреждения. Погиб генерал Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Захеди, который входил в черный список ООН. Иран потребовал привлечь к ответственности США.

Израиль Дипломатия Международные отношения Россия Иран ООН
02 апреля 2024, 06:30
Байдена объявили персоной нон грата на конференции в Будапеште
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Президента США Джо Байдена не пустят на конференцию консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште. Его в шутку объявили персоной нон грата из-за курьезных случаев на публичных мероприятиях. Венгерский Центр основных прав сообщил об этом в своем Facebook*.

«Основное требование для гостей CPAC в Венгрии - не потеряться на сцене. Джо [Байден] не был готов выполнить минимальные условия», - заявила организация.

Пост сопроводили изображением американского президента и подписью «нон грата». Конференция венгерских консерваторов пройдет в апреле.

Организаторы обыграли многочисленные нелепые ситуации, в которые попадал Джо Байден на публичных мероприятиях. После выступления в Валгалле штата Нью-Йорк он не смог сойти со сцены без помощи ассистента , в Питсбурге ушел в противоположную от выхода сторону. В городе Сиракузы президент США замер, не зная, как спуститься и какое место занять.

* Соцсеть Facebook принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской, запрещена в России.

Саммиты США Венгрия Дипломатия Джо Байден

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