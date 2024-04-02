Администрация Байдена призналась, что не знала об обстреле консульства Ирана в Дамаске

По информации двух американских чиновников, Белый дом ничего не знал о готовящемся ракетном обстреле Дамаска со стороны ЦАХАЛ.

«Администрация Байдена <…> напрямую сообщила Ирану, что США не знали об ударе по его консульству в Дамаске и не принимали в нем никакого участия», - указали в издании.

Два других американских чиновника опровергли это заявление. По их словам, руководство США знало о планировавшемся ударе по сирийской столице, но не было проинформировано о цели.

Ранее Израиль выпустил ракету по Дамаску , снаряд разрушил один дом и повредил здание дипмиссии Ирана. В издании SANA сообщили, в результате удара консульство оказалось полностью уничтожено. По информации Reuters , из-за обстрела погиб генерал Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Захеди.