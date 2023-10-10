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Как указано в материале, Пентагон в январе воспользовался своими запасами, которые предназначались для использования на Ближнем Востоке, а также для поддержки Израиля, чтобы удовлетворить острую потребность ВСУ в артиллерийских снарядах.

Как указали авторы материала, эти действия вынудили американское правительство торопиться наращивать новые поставки.

Сейчас администрация главы Белого дома нацелена на поставку боеприпасов в Израиль. Журналисты издания предположили, что США намерены приступить к крупной военной операции против ХАМАС.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо ранее заявил, что на Ближний Восток попало большое количество оружия, которое поставляли в качестве помощи Украине. По словам политика, попадание оружия для ВСУ на Ближний Восток ведет к «организованному мировому хаосу».

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин предположила, что американское оружие , которое бойцы палестинского движения ХАМАС могут применять против Израиля, могло быть доставлено из Афганистана и с Украины.