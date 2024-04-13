13 апреля 2024, 18:43

АдГ обвинили в сотрудничестве с Россией

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала немецкую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ), обвинив ее в пророссийской пропаганде. Об этом сообщило Politico.

Разведка Чехии ранее заявила, что политики ряда стран ЕС получают средства на продвижение пророссийских взглядов. При этом конкретные имена не назывались.

«Я не удивлена, что чешская секретная служба в настоящее время ведет расследование в отношении двух кандидатов, возглавляющих список АдГ на европейских выборах», - сказала фон дер Ляйен.

Она добавила, что некоторые члены партии распространяли пропаганду Кремля в обществе. По данным издания, в связях с Россией заподозрили политика Петра Быстрона.

Ранее глава ЕК призывала ЕС укрепить свою оборону и готовиться к конфликту с Россией.

Германия Россия Урсула фон дер Ляйен
13 апреля 2024, 17:53
Кабинка сорвалась с канатной дороги в Анталье, погиб один человек
Читайте нас в: Google Новости
Кабинка, в которой находились восемь человек, 12 апреля сорвалась с канатной дороги в Анталье. В результате погиб 54-летний мужчина, остальные пассажиры получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщила турецкая газета Hurriyet.

По данным полиции, вечером поврежденная опора канатной дороги упала на кабинку с отдыхающими. Пол в кабинке проломился, люди сорвались вниз.

Сама канатная дорога остановилась, в остальных 24 кабинках оказались заблокированы 174 человека. В ходе спасательной операции их благополучно спустили на землю.

Генпрокуратура Турции начала проверку случившегося. Глава Минюста Йылмаз Тунч заявил, что выданы ордера на задержание 13 человек, в том числе представителей компании - эксплуатанта канатной дороги и ответственных за ее обслуживание.

В январе аналогичное ЧП на канатной дороге произошло в Австрии. В результате падения кабинки на курорте Хохотц пострадали четыре человека.

Турция
13 апреля 2024, 17:51
Заявившую о «ядерной угрозе» России Японию пристыдили за забвение жертв ударов США
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Постоянный представитель Японии в ООН Мицуко Сино проявила неуважение к памяти жертв бомбардировок американских городов Хиросимы и Нагасаки в своем заявлении о «ядерной угрозе» России. Об этом в комментарии «Известиям» заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

Японский дипломат в своем выступлении заявила, что страна не смирится с «ядерной угрозой» и не допустит повторения ударов атомными бомбами по своей территории, не упомянув, кто совершил эти удары.

«Замалчивание преступной ядерной атаки США на Хиросиму и Нагасаки и ложное увязывание этой темы с Россией - это классический пример фейк-ньюс и дезинформации», - заявила Захарова.

Представитель МИД добавила, что подобными заявлениями власти Японии оболванивают собственное население и показывают наплевательское отношение к памяти погибших.

Повторил слова о «ядерной угрозе» со стороны России премьер-министр Японии Фумио Кисида во время выступления в конгрессе США. Политик подчеркнул, что еще одна ядерная катастрофа вызвала обеспокоенность во всем мире.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал заявление японского постпреда стыдом и позором , отметив, в какой именно стране глава правительства Японии допустил такое высказывание.

Ядерное оружие США Мария Захарова Япония Россия МИД РФ
13 апреля 2024, 14:44
Иран захватил израильский контейнеровоз в Ормузском проливе
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Военно-морские силы Ирана захватили коммерческое судно MSC Aries в Ормузском проливе. Об этом сообщило агентство IRNA.

По информации источника, речь идет о Корпусе стражей Исламской революции, бойцы которого взяли борт под контроль в 50 морских милях от города Фуджейра в ОАЭ.

Издание Associated Press уточнило, что контейнеровоз MSC Aries шел под флагом Португалии. По предварительным данным, он связан с лондонской компанией Zodiac Maritime, которая принадлежит крупному израильскому бизнесмену Эялю Оферу.

На борт контейнеровоза вошли спецназовцы группы «Сепах», они спустились на него с вертолета рядом с Ормузским проливом. Судно доставили в территориальные воды Ирана.

По сведениям сервиса MarineTraffic , контейнеровоз шел в индийский порт Нава-Шева из эмиратского порта Халифа. Вечером 12 апреля экипаж в последний раз передал данные о местонахождении в акватории Персидского залива.

Осенью прошлого года Израиль обвинил Иран в захвате судна Galaxy Leader.

Израиль Иран
13 апреля 2024, 13:46
Токаев отменил международный форум «Астана» из-за паводков
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отменил проведение международного форума «Астана» в 2024 году в связи с необходимостью экономии средств и масштабными наводнениями в стране. Об этом сообщила его пресс-служба.

«В связи с беспрецедентным наводнением на территории Казахстана, а также необходимостью экономии финансовых средств для оказания помощи гражданам и ликвидации последствий глава государства Касым-Жомарт Токаев отменил проведение Международного форума „Астана“ 13–14 июня 2024 года», - заявили в пресс-службе.

Аппарат президента выразил надежду, что все уже приглашенные отнесутся с пониманием к такому решению. В 2025 году форум вновь возобновит свою работу.

В начале апреля в Казахстане объявили режим ЧС из-за мощных весенних паводков. Токаев называл их крупнейшим стихийным бедствием в стране за 80 лет.

Казахстан Наводнения Касым-Жомарт Токаев

Новости по теме