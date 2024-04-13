АдГ обвинили в сотрудничестве с Россией

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Разведка Чехии ранее заявила, что политики ряда стран ЕС получают средства на продвижение пророссийских взглядов. При этом конкретные имена не назывались.

«Я не удивлена, что чешская секретная служба в настоящее время ведет расследование в отношении двух кандидатов, возглавляющих список АдГ на европейских выборах», - сказала фон дер Ляйен.

Она добавила, что некоторые члены партии распространяли пропаганду Кремля в обществе. По данным издания, в связях с Россией заподозрили политика Петра Быстрона.

Ранее глава ЕК призывала ЕС укрепить свою оборону и готовиться к конфликту с Россией.