«Абсолютно нет». Байден не откажется от участия в выборах

Действующий президент США Джо Байден не рассматривает возможность выхода из избирательной кампании перед выборами, которые пройдут в ноябре. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Ее процитировало РИА «Новости».

«Абсолютно нет. Думаю, вы слышали это напрямую от его предвыборного штаба», - сказала она.

Жан-Пьер также дала отрицательный ответ на вопрос о том, есть ли в планах Байдена вариант ухода в отставку или приостановки избирательной кампании.

Представительница Белого дома объяснила неудачное выступление президента США на предвыборных дебатах «сочетанием простуды и джетлага». По ее словам, такое случается с каждым, поэтому Байден не планирует сниматься с гонки.

Телевизионные дебаты Трампа и Байдена состоялись 27 июня в эфире канала CNN. Большинство экспертов отметили, что для американского лидера они завершились полным провалом.