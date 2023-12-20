Абоненты украинского оператора вновь заметили сбои в мобильной связи

Большинство клиентов отметили, что связь отсутствует во Львове, Одессе и других крупных городах Украины. Официально представители «Киевстар» ситуацию пока никак не прокомментировали.

В прошлый раз сбой в работе оператора произошел 12 декабря , когда абоненты сообщили об отсутствии доступа к интернету и проблемах с мобильной связью. В пресс-службе «Киевстар» отмечали, что причиной неполадок стала мощная хакерская атака, из-за которой пострадала IT-инфраструктура оператора.

Кроме того, на Украине фиксировали перебои в работе другого оператора - Vodafone.

*Facebook - запрещенная в России социальная сеть. Принадлежит компании Meta, чья деятельность в РФ признали экстремистской.