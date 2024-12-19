Абхазского депутата застрелили у здания парламента

БРИКС работает ради своих интересов и не является инструментом для противодействия западным странам. Об этом в ходе прямой линии в Гостином Дворе заявил президент Владимир Путин.

По его словам, у организации нет никакой конфронтационной повестки.

«БРИКС не является инструментом противодействия Западу, мы не работаем против кого бы то ни было, мы работаем за свои интересы, за интересы стран - участниц этой организации», - подчеркнул Путин.

Ранее глава государства отметил свободную работу американских журналистов на российской территории. В Вашингтоне есть люди, желающие ослабить Россию, которая за последние годы стала сильнее, сообщил он. Несмотря на гонения в США, российская сторона не стала препятствовать работе представителей американской прессы, добавил Путин.