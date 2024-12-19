Абхазского депутата застрелили у здания парламента
Абхазский депутат Вахтанги Голандзия получил смертельные ранения в перестрелке у здания парламента страны. Об этом сообщил Sputnik.
По его словам, у организации нет никакой конфронтационной повестки.
«БРИКС не является инструментом противодействия Западу, мы не работаем против кого бы то ни было, мы работаем за свои интересы, за интересы стран - участниц этой организации», - подчеркнул Путин.
Ранее глава государства отметил свободную работу американских журналистов на российской территории. В Вашингтоне есть люди, желающие ослабить Россию, которая за последние годы стала сильнее, сообщил он. Несмотря на гонения в США, российская сторона не стала препятствовать работе представителей американской прессы, добавил Путин.
Глава государства добавил, что пока не знает, когда сможет встретиться с Трампом.
По информации источника, у высокопоставленных дипломатов появилось раздражение из-за односторонних действий фон дер Ляйен.
«В интерпретации полномочий мандата фон дер Ляйен пошла дальше, чем любой другой председатель ЕК. Недавно это отразилось на документе о свободной торговле ЕС со странами Южноамериканского общего рынка», - отметил он.
Другой дипломат добавил, что ЕК фон дер Ляйен уже заработала репутацию человека, который принимает единоличные решения по ключевым вопросам со значительным выходом за пределы своих полномочий.
Ранее издание Daily Express предположило, что новое торговое соглашение с Южной Америкой может расколоть ЕС.
Бывший посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов получил назначение советником президента - председателя правления ВТБ. Об этом сообщило РИА «Новости».
Дипломат в октябре завершил командировку в качестве чрезвычайного и полномочного посла в США. На новом посту Антонов сосредоточится на содействии дальнейшему развитию международных контактов ВТБ с дружественными странами.
Также он будет заниматься координацией участия финансовой организации в работе экспертных советов с государствами БРИКС. В пресс-службе ВТБ отметили, что его дипломатический опыт поможет наладить взаимодействие банка с партнерами из государств Глобального Юга, заинтересованных в российских проектах.
Президент Владимир Путин освободил Антонова от обязанностей посла в США в октябре. В период с 2011 по 2016 год дипломат занимал пост заместителя министра обороны России. Послом в США Антонов стал в 2017-м.