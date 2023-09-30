Абхазия заявила о желании стать частью Союзного государства России и Белоруссии
Секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба допустил присоединение страны к Союзному государству России и Белоруссии. Однако для этого республике необходимо установить отношения со вторым из государств, которое до сих пор не признало ее суверенитет.
По его словам, Белоруссия проявляет интерес к Абхазии, поэтому внутри самой республики уже начали обсуждать некоторые совместные проекты.
В феврале текущего года экс-кандидат в президенты Абхазии Астамур Тарба заявил, что граждане республики не проявляют желания присоединяться к России. Однако в стране, по его словам, не переставали говорить о перспективе партнерских отношений с российской стороной.
Тарба указал, что абхазская сторона давно предлагала формат Союзного государства с Россией и Белоруссией. При этом республика не исключала варианта интеграции в Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭс) и другие организации.