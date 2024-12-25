25 декабря 2024, 12:08

Абхазия заявила о нехватке гуманитарных поставок электроэнергии из России

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

После Нового года в Абхазии могут увеличить время веерных отключений электричества. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление исполняющего обязанности министра энергетики и транспорта Джансуха Нанбы.

По его словам, это связано с недостатком гуманитарных поставок электричества из России.

«Объем предоставленного Россией электричества ограничен и составляет 327 миллионов киловатт-часов. Этого хватит нам на полтора - два месяца, а свет нужен на весь первый квартал года», - заявил он.

Решение будет принято до конца года, когда в Минэнерго республики проведут анализ расхода электроэнергии. Энергетический баланс составят исходя из этих данных, а также информации от «Черноморэнерго», ИнгурГЭС и метеорологического прогноза.

О проблемах с электричеством в Абхазии стало известно в декабре этого года. На фоне энергетического кризиса в школах и детских садах страны отменили занятия. После приостановки работы Ингурской гидроэлектростанции 11 декабря все государство осталось без электричества. ГЭС перестала работать из-за критически низкого уровня воды.

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что, если Абхазия попросит о поставках электроэнергии, то Россия поможет. В итоге страна обратилась с просьбой о гуманитарной поставке 327 миллионов киловатт-часов электроэнергии, которые начались 23 декабря.

Электричество Абхазия Россия Кризис
24 декабря 2024, 18:57
Немецким журналистам не разрешили участвовать в пресс-конференции Лаврова
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Немецким журналистам, приглашенным на виртуальную пресс-конференцию министра иностранных дел России Сергея Лаврова, запретили участвовать в мероприятии. Об этом в эфире «Россия 24» заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, одно из немецких изданий после приглашения на конференцию предупредило, что журналистам необходимо получить разрешение в Берлине. После этого представитель прессы позвонил дипломату и объяснил, что не сможет участвовать в мероприятии.

«И когда мы спросили: „Скажите, а почему?“ - ответ был потрясающий: потому что у них „рождественская повестка“», - подчеркнула Захарова.

Лавров проведет пресс-конференцию с российскими и иностранными журналистами 26 декабря. Захарова подтвердила, что глава МИД затронет множество тем, поэтому на мероприятии «будет горячо».

Ранее Лавров дал интервью американскому репортеру Такеру Карлсону. Видеозапись с выступлением дипломата примерно через сутки после публикации набрала 5,8 миллиона просмотров.

Германия Сергей Лавров Мария Захарова МИД РФ
24 декабря 2024, 18:14
Прощальный удар Байдена. США захотели ввести новые санкции против России
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Президент США Джо Байден рассматривает возможность введения новых санкций в отношении энергетического сектора России. Об этом сообщил источник газете Washington Post.

«Президент Джо Байден рассматривает возможность введения нового крупного пакета санкций против российского энергетического сектора в последние недели своего пребывания у власти», - отметили журналисты.

После окончания выборов Байден наносит прощальный удар в своей финансовой войне против России, подчеркнули они.

В середине декабря США ввели новые санкции против России. Среди компаний, которых коснутся ограничения, оказались ДВ ИНК, «Новосибирскоблгаз», «Сибрегионгаз» и «Восток Трейдинг».

Также Соединенные Штаты дополнили санкции против связанных с «Северным потоком - 2» организаций.

США Санкции Россия
24 декабря 2024, 16:09
Врач достал из уха жительницы Куала-Лумпура сороконожку
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Пожилая жительница Малайзии обратилась к врачу и узнала, что ей в ухо попала сороконожка. Об этом сообщила газета New Straits Times.

Женщина пришла в поликлинику в Куала-Лумпуре почти сразу после того, как почувствовала дискомфорт в ухе.

Сначала врач решил, что пациентку могла укусить блоха, но после осмотра при помощи отоскопа выяснил, что ей в ухо заползла сороконожка.

Насекомое удалось извлечь специальным инструментом, но оно успело ужалить пенсионерку, что и вызвало болевые ощущения.

По словам женщины, она предполагала, что неприятные ощущения вызывало насекомое, но даже не думала, что речь идет о сороконожке.

Российские туристы ранее заявили, что в Таиланде их кусают неизвестные насекомые , оставляющие на руках странные пятна. Врачи пока не смогли определить, кто именно докучает путешественникам.

Врачи Насекомые
24 декабря 2024, 13:02
Моряков тонущего судна Ursa Major спасали два испанских и один российский корабль
Соцсети
Читайте нас в: Google Новости
В операции по спасению моряков с потерпевшего крушение торгового судна Ursa Major принимали участие два испанских и один российский корабль. Об этом сообщило издание Maritime Ехесutive.

По данным автоматической идентификационной системы, на помощь экипажу пришел испанский военный корабль, а также суда Clara Campoamor и Sparta. Российский сухогруз Ursa Major затонул 23 декабря в международных водах между Испанией и Алжиром после взрыва в машинном отделении. Двое моряков пропали без вести, еще 14 членов экипажа спасли. Их перевезли в испанский город Картахена.

Газета La Verdad сообщила, что район крушения судна признали опасным для судоходства.

Бывший генеральный директор компании ООО «СК-Юг» - владельца сухогруза - рассказал 360.ru, что никаких происшествий с Ursa Major раньше не происходило. Он назвал судно хорошим пароходом, с которым никогда не возникло проблем.

Корабль шел из Санкт-Петербурга во Владивосток и должен был прибыть в порт 22 января.

Корабли Россия Испания Крушение российского сухогруза Ursa Major

Новости по теме