18 декабря 2024, 11:30

Абхазия попросила Россию о бесплатной поставке электроэнергии

РИА «Новости»
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Абхазия обратилась к России с просьбой о бесплатной поставке 327 миллионов киловатт-часов электроэнергии в следующем году. Ответа на свое обращение власти республики пока не получили, сообщило РИА «Новости».

Электричество Абхазия Россия
18 декабря 2024, 08:47
Президент Азербайджана попросил у России деньги на восстановление Нагорного Карабаха
РИА «Новости»
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Азербайджан будет ждать инвестиции России в восстановление Нагорного Карабаха. Об этом заявил президент Ильхам Алиев в беседе с ВГТРК и РИА «Новости».

«Мы и инвестиций ждем, и подрядчикам тоже будем рады», - сказал Алиев.

Азербайджанский лидер отметил, что первый инвестиционный проект уже осуществили в Джабраильском районе. Под руководством главы Татарстана Рустама Минниханова там открыли сервисный центр «КамАЗ».

Алиев добавил, что сейчас делегация Татарстана находится в Баку и он планирует встретиться с Миннихановым.

В сентябре 2023 года Азербайджан проводил в Нагорном Карабахе «контртеррористическую операцию». Спустя несколько дней республика вернулась в состав Азербайджана.

Секретарь армянского Совбеза Армен Григорян заявил, что Россия якобы отняла у Армении Нагорный Карабах и вернула его Азербайджану. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила это высказывание как «унижение народа» Армении.

В июне Армения и Азербайджан провели делимитацию границы и начали ее демаркацию. После этого из Нагорного Карабаха ушли и российские миротворцы.

Россия Нагорный Карабах Азербайджан Ильхам Алиев
18 декабря 2024, 00:59
Правительство США вновь оказалось на грани шатдауна
РИА «Новости»
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Двухпартийный парламент США не смог согласовать финансирование правительства. Из-за этого 20 декабря может произойти шатдаун, сообщили источники газеты The Washington Post.

Спикер палаты представителей, республиканец Майк Джонсон пообещал внести законопроект о временном финансировании на срок до 14 марта 2025 года. Если конгрессмены не одобрят его, правительственные учреждения закроются 20 декабря.

Источники WP рассказали о внутренних распрях в конгрессе. Спорными вопросами стали траты на поддержку фермеров и восстановление моста Ки-Бридж в Балтиморе. Только на эти цели потребуются 12 миллиардов долларов. Лидер большинства в сенате, демократ Чарльз Шумер сообщил, что окончательное соглашение о финансировании еще не принято. Фракции не пришли к общему мнению.

Угроза шатдауна существовала осенью 2023 года, когда Белый дом и конгресс не согласовали долгосрочный бюджет. Приостановка работы правительства угрожала не только США, но и Украине - она рисковала не получить обещанную помощь.

США Конгресс США
18 декабря 2024, 00:17
Стало известно, сохранил ли Трамп победу после голосования выборщиков
РИА «Новости»
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Республиканец Дональд Трамп станет новым президентом США. Он набрал необходимое количество голосов коллегии выборщиков, сообщил телеканал CNN.

Трамп формально получил достаточно голосов коллегии выборщиков, чтобы подтвердить результаты ноябрьских выборов и обеспечить себе место в Белом доме. Республиканец набрал минимальные 270 голосов еще до 16:00 по местному времени, когда выборщики собрались в палатах представителей по всей стране, а Техас обеспечил ему победу.

Выборы президента США с участием свыше 150 миллионов американцев прошли 5 ноября. Однако на самом деле президента предстояло избрать 538 выборщикам, которые собираются в капитолиях штатов каждые четыре года. Их голосования состоялось 17 декабря.

Дональд Трамп Выборы президента США
17 декабря 2024, 21:59
МИД России возмутило молчание Запада о теракте в Москве
РИА «Новости»
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Запад проигнорировал убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерала Игоря Кириллова и его помощника в Москве. Представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале обвинила союзников киевского режима в укрывательстве преступлений.

« Теракт в Москве стал продолжением и развитием той спирали одобрения Западом военных преступлений боевиков киевского режима, которую они раскручивали все эти годы», - заявила она.

Захарова обратила внимание, что с момента взрыва прошел день, однако на Западе о нем написали лишь два СМИ - Financial Times и «Би-би-си». По ее мнению, они выступили в качестве пресс-службы Службы безопасности Украины, заявив, что Кириллов якобы являлся законной целью.

Имя генерала появилось в базе сайта «Миротворец» 2,5 года назад. Захарова заявила, что этот реестр контролировался США и назвала его перечнем целей для покушений. Туда же вошли убитые журналисты Дарья Дугина и Владлен Татарский, а также выживший писатель Захар Прилепин.

Убийство генерала Кириллова произошло ранним утром 17 декабря. Агентство Reuters сообщило о причастности украинских спецслужб.

Убийства Мария Захарова Взрывы Запад Убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова

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