12 февраля 2024, 16:54

Абхазия отвергла соглашение с Росгвардией об охране порядка в республике

РИА «Новости»
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Абхазия не станет подписывать проект соглашения об охране правопорядка с Росгвардией, поскольку действующая конституция страны запрещает передавать эти вопросы в ведение иностранных структур. Об этом сообщил глава МВД республики Роберт Киут, его слова привела пресс-служба ведомства.

«Активно обсуждаемый в последние дни в абхазском обществе проект соглашения между Росгвардией и МВД Абхазии не подлежит исполнению», - сказал он.

Киут напомнил, что законодательство и конституция страны не позволяют привлекать правоохранительные органы иностранного государства к обеспечению порядка и общественной безопасности.

«В распоряжении Абхазии есть достаточно силовых структур для обеспечения общественной безопасности, охраны общественного порядка, борьбы с экстремизмом и терроризмом, детективной и частной охранной деятельности и контроля оборота оружия», - добавил глава МВД республики.

В конце декабря оппозиционные силы в Абхазии объявили бессрочный протест против передачи государственной дачи в собственность России.

Абхазия Росгвардия Россия
12 февраля 2024, 16:38
Новый президент Финляндии назвал условие для контактов с Россией
Global Look Press
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Власти Финляндии не будут поддерживать отношения с Россией, пока не закончится спецоперация ВС РФ на Украине. Об этом заявил избранный президент скандинавской страны Александр Стубб. Он отметил, что намерен придерживаться политической линии своего предшественника, сообщило РИА «Новости».

«Я бы хотел продолжить линию Саули Ниинисте», - пояснил Стубб.

Так он ответил на вопрос, планирует ли Финляндия поддерживать Украину.

Стубб одержал победу во втором туре президентских выборов, которые прошли накануне. За него проголосовали 51,6% избирателей. Инаугурация нового главы государства состоится в марте.

Во время руководства Финляндией Саули Ниинисте страна вступила в военно-политический блок НАТО. Кроме того, финские власти закрыли все КПП на границе с Россией , утверждая, что это поможет остановить поток мигрантов, прибывающих с российской территории.

Финляндия Россия
12 февраля 2024, 14:47
Безумный уровень цензуры. Маск — об ограничении распространения интервью Путина в Facebook
Global Look Press
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Соцсеть Facebook*, ограничившая распространение на своей площадке интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону, продемонстрировала пример цензуры на безумном уровне. Такое мнение выразил в соцсети X американский миллиардер Илон Маск.

«Это безумный уровень цензуры!» - написал он.

Информацию о том, что распространению интервью Путина пытается помешать Белый дом, ранее опубликовал активист Ян Майлз Чон. Беседу обнародовали в ночь на 9 февраля на сайте Карлсона, в его аккаунте в соцсети X, а также на видеохостинге YouTube.

В соцсети Х число просмотров беседы перевалило за 172 миллиона. Также запись интервью опубликовали утром 9 февраля на сайте Кремля.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил 12 февраля, что эмоциональная реакция западных политиков на это интервью не имеет значения. Главное - что они ознакомились с материалом, указал он в беседе с журналистами.

*Соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией

Илон Маск Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
12 февраля 2024, 14:45
Боррель жестко отреагировал на слова Трампа о НАТО
Global Look Press
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НАТО не должен зависеть от настроения политиков. Так глава евродипломатии Жозеп Боррель отреагировал на высказывание бывшего президента США Дональда Трампа о Североатлантическом альянсе и России. Его процитировало РИА «Новости».

Боррель отметил, что во время предвыборной кампании в Соединенных Штатах еще скажут много разного, и призвал сохранять серьезность.

«НАТО не может быть альянсом, работающим „по меню“. Это военный альянс! Он не может функционировать в зависимости от настроения президента США в конкретные дни», - подчеркнул глава евродипломатии.

Боррель отказался комментировать все идеи, которые высказывают кандидаты в президенты США. Он добавил, что НАТО «либо есть, либо его нет».

Как напомнил RT , Трамп заявлял, что Соединенные Штаты не защищали бы союзников по альянсу, не выполняющих требования блока по оборонным расходам, от гипотетического нападения российской стороны. Высказывание политика вызвало резонанс. Его раскритиковали в Белом доме.

США Дональд Трамп Евросоюз НАТО
12 февраля 2024, 13:37
Условия визита Путина в Ереван назвали в Кремле
РИА «Новости»
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Перед вероятным визитом президента России Владимира Путина в Ереван российская сторона запросит у армянских партнеров определенные гарантии в связи с присоединением страны к протоколу Международного уголовного суда. Об этом РИА «Новости» сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Как мы уже говорили, связанная с присоединением Армении к международному статуту новая реальность не могла не иметь негативного воздействия на наши двусторонние отношения. В этой ситуации важно получить от наших армянских партнеров определенные заверения», - сказал он.

Песков отметил, что Россия настроена решать все вопросы между странами в рамках двустороннего диалога.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявлял, что Путин не нуждается в его советах относительно приезда в республику. При этом он отметил, что вопрос о задержании российского лидера не входит в сферу его полномочий.

Армения Кремль Дмитрий Песков Международные отношения Россия Владимир Путин

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