Абхазия отвергла соглашение с Росгвардией об охране порядка в республике

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«Активно обсуждаемый в последние дни в абхазском обществе проект соглашения между Росгвардией и МВД Абхазии не подлежит исполнению», - сказал он.

Киут напомнил, что законодательство и конституция страны не позволяют привлекать правоохранительные органы иностранного государства к обеспечению порядка и общественной безопасности.

«В распоряжении Абхазии есть достаточно силовых структур для обеспечения общественной безопасности, охраны общественного порядка, борьбы с экстремизмом и терроризмом, детективной и частной охранной деятельности и контроля оборота оружия», - добавил глава МВД республики.

В конце декабря оппозиционные силы в Абхазии объявили бессрочный протест против передачи государственной дачи в собственность России.