Абхазия не исключила присоединения к Союзу России и Белоруссии

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«Мы выступаем за соблюдение принципа суверенного равенства государств, когда в межгосударственных объединениях уважают страны и их самобытность, их культурный код», - сказал он.

По словам Ардзинбы, именно это и является причиной быть вместе с Российской Федерацией и Белоруссией. Как отметили в МИД, в Абхазии активно изучают опыт построения Союзного государства и взаимодействия России и Белоруссии в разных сферах.

Ранее президент республики Аслан Бжания сообщил, что новый пункт постоянного базирования Военно-морского флота России появится в Абхазии на побережье Черного моря. Он также напомнил о поддержке с российской стороны. Абхазские специалисты повышают квалификацию в учебных заведениях РФ, отметил Бжания.