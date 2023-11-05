Аббас в беседе с Блинкеном заявил о необходимости остановить обстрелы в Газе

Палестинский лидер также призвал организовать въезд машин с гуманитарной помощью на территорию палестинского анклава. Блинкен и Аббас встретились в Рамалле, куда американский госсекретарь приехал с официальным визитом 5 ноября.

Израильская армия заявила об уничтожении 2,5 тысячи целей в секторе Газа с 7 октября. ЦАХАЛ продолжил атаковать инфраструктурные объекты ХАМАС, а также их наблюдательные посты, командные центры и огневые точки. Израильские военные наносят удары по боевикам с помощью авиации и вступают в ближний бой с участниками палестинского радикального движения.

Ранее министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху сделал скандальное заявление о возможной атаке ядерной бомбой по сектору Газа. За эти слова премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил его от участия в заседаниях кабмина.