Аббас отказался отложить голосование о членстве Палестины в ООН по просьбе США

Лидер Палестины Махмуд Аббас отказался отложить проведение голосования о членстве страны в ООН вопреки просьбам США. Об этом сообщил портал Axios , сославшись на чиновников из обеих стран, а также из Израиля.

«Аббас отклонил просьбу администрации Байдена не продолжать работу над проведением голосования в Совете Безопасности ООН по принятию Палестины в качестве полноправного члена ООН», - отметили в публикации.

По данным журналистов, власти США пытались давить на Палестину по этому вопросу в последние две недели. С Аббасом беседовал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Ранее стало известно, что Совет Безопасности ООН проведет голосование по вопросу включения Палестины в организацию 18 апреля. Консультации по этому вопросу уже проходили 8 апреля на закрытом заседании ООН.

Палестина пыталась войти в состав организации еще в 2012 году. Правда, через какое-то время страна отозвала обращение, решив остаться постоянным наблюдателем.