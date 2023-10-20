Аббас отказался общаться с Байденом
Палестинский лидер Махмуд Аббас отказался провести телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, когда тот посещал Израиль 18 октября. Об этом сообщила государственная телерадиокомпания Kan.
Источник в административном центре Рамаллы, где расположена канцелярия палестинского лидера, сообщил, что представители администрации Байдена пытались организовать телефонный разговор между двумя главами государств.
«Но Аббас отклонил эту просьбу», - передало радио.
Стало известно, что власти США оказали влияние на планы Израиля по проведению наземной операции в секторе Газа. Америка разделяет цель ЦАХАЛ по уничтожению военной инфраструктуры ХАМАС.
Ранее израильские военные уничтожили высокопоставленного боевика ХАМАС. Истребители также ликвидировали подземный туннель, склады оружия и десятки оперативных командных центров.
Израильская армия намерена нанести «мощный удар» по палестинской группировке и победить. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал приложить все усилия.