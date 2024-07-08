«А поужинать можно?». В окружении Орбана иронично ответили на возмущения Борреля

Премьер-министр Виктор Орбан в пятницу провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. После этого он отправился в Шушу на саммит ОТГ.

По словам Борреля, Орбан не имеет европейского мандата на визит в РФ и саммит ОТГ, несмотря на то, что его страна на шесть месяцев стала председателем в Совете ЕС. Политический директор Балаж Орбан отреагировал на высказывание Борреля.

«А поужинать нам можно или для этого мы тоже должны получить мандат от ЕС?» - написал он.

Венгерский лидер ранее назвал критику руководства Евросоюза бюрократической бессмыслицей. Путин, в свою очередь заявил, что Россия и Венгрия ведут диалог, несмотря на непростую геополитическую ситуацию.