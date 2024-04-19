5 новых войн? Политолог назвал самые горячие точки планеты, где вот-вот вспыхнет война

Локальные конфликты кому-то нужны Светов отметил пять ключевых точек, где высока вероятность перерастания недовольства и локальных стычек в полномасштабную войну. Все события, кратковременно вспыхивающие то тут, то там - это только преддверие мирового апокалипсиса. Локальные конфликты всегда кому-то выгодны, крупные мировые игроки зарабатывают на них немалые деньги.

Интерес к Украине постепенно сходит на нет, потому что на мировой арене появляются новые супермаркеты в виде крупных локальных конфликтов. Например, уже полыхающий Ближний Восток. Израиль не остановится, пока не получит желаемое, а что это - станет известно в ближайшее время. Конфликт на Ближнем Востоке постепенно превращается в вялотекущее убийство на годы.

Молдавия и Сербия хотят стать частью «золотого миллиарда» Второй горячей точкой эксперт отметил Балканский полуостров. Скорее всего военный конфликт ждет Сербию и Молдавию, но не друг с другом, а с соседями. Например, Молдавия начнет противостояние с Приднестровьем и Гагаузией. Молдавское правительство стремится сделать страну частью Румынии.

«Ради чего и президент приняла гражданство Румынии и молдавский язык переименован в румынский. Или второе - вступить в состав Европейского союза, ради чего осенью будет проведен референдум. С этим не соглашается Приднестровье, которое не хочет ни в Румынию, ни в Европейский союз. И Гагаузия, которая тоже об этом говорит», - отметил политолог Юрий Светов.

Сербская элита преследует те же цели - стать частью «золотого миллиарда», однако не все согласны стать вассалами тех, кто недавно бомбил страну во время югославского конфликта. Запад пользуется разделением мнений в сербском сообществе, отметил эксперт. Сербия нужна ЕС для того, чтобы та стала послушной и отказалась от притязаний на Косово.

Инструмент манипуляции Евросоюз стал инструментов манипуляции целыми народами. Следующими претендентами на роль участника смертельного для народа конфликта станут страны Южного Кавказа. Армению и Грузию поманили в ЕС, в итоге их ждет судьба Украины - голод, война, смерть, исчезновение.

Армению непременно стравят с Азербайджаном. После военной угрозы и обретения Карабаха, Азербайджан будет пробовать эти же методы вновь, а Европа их одобрит. При этом Армении они пообещают поддержку.

«И это может подтолкнуть к соблазнам действовать таким же образом ту же Грузию, где вскоре пройдут парламентские выборы, а потом та партия, которая придет к власти, попытается сделать с Абхазией и Южной Осетией то, что сделал Азербайджан с Нагорным Карабахом», - предрек Светов.

Политолог упомянул ситуацию в африканских странах, а также замороженный конфликт в Южной и Центральной Америке, где Венесуэла предъявила притязания Кооперативной Республике Гайане на нефтеносные территории. Но наиболее вероятным эксперт назвал конфликт между Китаем и Тайванем.

Политолог уверен, что мировая война начнется не на Ближнем Востоке, потому что США не допустят этого. Суэцкий канал играет слишком важную роль в торговле нефтью.

Вероятность перерастания конфликта в мировую войну сохраняется в зоне СВО. Но для этого необходимо столкновение ядерных держав.

Новые горячие точки намечаются на карте мира. Будут ли это локальные долгоиграющие конфликты или есть риск перерастания в третью мировую войну - ответы на эти вопросы искал ведущий программы «ЧП» на «360» Иван Бер вместе с политологом Юрием Световым.