Врач из Лобни рассказал о влиянии смартфона на сон

Врач настоятельно рекомендует ввести в привычку несколько правил для улучшения качества сна: избегать использования электронными устройствами за два часа до отхода ко сну и не проверять время на телефоне ночью, чтобы не стимулировать активность мозга.

Как альтернативу смартфону, Мария Гурова советует проводить время на свежем воздухе. Прогулка перед сном поможет не только улучшить качество сна, но и общее самочувствие.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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