17 апреля 2024, 16:43

Врач из Лобни рассказал о влиянии смартфона на сон

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Мария Гурова, врач-терапевт Лобненской больницы, поделилась своими наблюдениями и дала советы о том, как избежать негативного воздействия гаджетов на качество сна. По словам доктора, свет, излучаемый экранами смартфонов, негативно влияет на выработку мелатонина — гормона, отвечающего за регуляцию сна.

Врач настоятельно рекомендует ввести в привычку несколько правил для улучшения качества сна: избегать использования электронными устройствами за два часа до отхода ко сну и не проверять время на телефоне ночью, чтобы не стимулировать активность мозга.

Как альтернативу смартфону, Мария Гурова советует проводить время на свежем воздухе. Прогулка перед сном поможет не только улучшить качество сна, но и общее самочувствие.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Лобня Врачи Смартфоны
15 ноября 2023, 13:25
Бюст генерал-лейтенанту Бесчастному открыли в школе № 25 в Щелкове
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В школе № 25 имени Копылова во Фрянове Щелковского городского округа открыли бюст генерал-лейтенанту Алексею Бесчастному. В церемонии поучаствовали педагоги, учащиеся, духовенство, Международной ассоциации ветеранов подразделения «Альфа», преподаватели Военно-воздушной академии имени Гагарина и юнармейцы.

Бесчастнов родился и вырос в Фрянове. Благодаря ему группа «А» КГБ СССР стала легендарной «Альфой». За свою жизнь генерал-лейтенант получил 15 орденов и 19 медалей.

«Щелковская земля является малой Родиной множества прославленных личностей нашей страны. Воспитание молодежи на их примерах - это возможность привить ребятам важные человеческие качества, сохранить и передать через поколения историю родного края и легендарных земляков», - заявил глава округа Андрей Булгаков.

Участники мероприятия возложили цветы к бюсту, а дети показали небольшой концерт.

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Школы Щелково

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