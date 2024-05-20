«Мы сделали очень много». Светлана Аипова сообщила об уходе с поста руководителя ГУСТ Подмосковья

«Мне повезло. Я организовала работу отрасли, где задействовано более 22 тысяч человек, семь различных видов надзора. Трудилась с настоящими профессионалами, преданными своему делу. Сегодня, оглядываясь на прошедшие годы, могу с уверенностью сказать, что мы сделали очень много, но впереди также много задач», - написала Аипова в Telegram-канале ГУСТ Подмосковья.

Она отметила, что управление возвело чистоту дворов и улиц в ранг приоритетных задач региона. За короткий срок ведомству удалось повысить финансирование отрасли, обеспечить целевое расходование средств и укрепить материально-техническую базу предприятий по содержанию и благоустройству. По словам Светланы Аиповой, поднялись и зарплаты рядовых сотрудников на местах.

«Мы запустили важный процесс централизованного подбора кадров для предприятий отрасли. За два месяца набрали 1 575 специалистов. Начали работать на удержание персонала, разбирая причины увольнений. Они не всегда финансовые», - сообщается в посте.

В числе заслуг ГУСТ Светлана Аипова перечислила благоустройство дворов и программу «Пешком», по которой в Подмосковье начали окультуривать пешеходные тропинки. Уже благоустроено 1 388 народных троп, в планах на этот год еще 471.

На помощь инспекторам ГУСТ призвали искусственный интеллект. Умные камеры сообщают о незаконной перевозке отходов строительства, о нарушениях содержания территорий и МКД.

«Самое важное - это люди, команда. Я благодарю свой коллектив, инспекторов, коллег из городских округов, управдомов, экологических активистов за самоотверженный труд, принципиальность и преданность делу. Результат нашей работы отмечен губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым орденом „За заслуги перед Московской областью“. Благодарю за высокую оценку многолетней работы», - добавила Светлана в конце своего обращения.

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