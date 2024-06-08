Как звучит лето. В Подмосковье создали плейлист для теплых дней

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Подобные подборки в регионе создают уже второй год подряд. В плейлист вошли как энергичные, так и безмятежные композиции.

«Эта подборка создаст нужный вайб для прогулок, пикников, посиделок у костра на даче, катания на вейксерфе и других летних развлечений», - отметили в министерстве.

Длительность плейлиста - порядка пяти часов. Слушатели найдут в нем композиции на любой вкус и настроение - от ретропесен до новинок.

«Список музыкантов тоже разнообразен: Виктор Цой и Валерий Леонтьев соседствуют со звездами нашего времени», - уточнили в ведомстве.

Послушать плейлист «Лето в Подмосковье» можно по ссылке.

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