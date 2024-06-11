11 июня 2024, 19:03

День России в Солнечногорске отметят велопробегом и концертом

Администрация Солнечногорск г.о.
Читайте нас в: Google Новости

Основными площадками для проведения праздника в Солнечногорске станут набережная озера Сенеж и локация в городском парке у памятника М. Ю. Лермонтову. Праздничные программы там начнутся с самого утра.

С 10 часов утра на набережной начнется сбор участников на масштабный велопробег. В этой же точке на сцене выступят творческие коллективы округа и ансамбль «Бояре».

В парке на площадке за памятником Лермонтову гостям устроят «бодрую зарядку», покажут концерт и проведут мастер-классы. Вечером под открытым небом представят фильм «Дух Байкала».

«Праздник в честь Дня России пройдет в каждом территориальном управлении округа. Для жителей и гостей округа подготовили обширную культурно-развлекательную программу. Приглашаем всех желающих присоединиться и провести этот важный праздник вместе», - прокомментировал заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Мероприятия проведут в рамках проекта «Лето в Подмосковье».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Солнечногорск
08 июня 2024, 14:01
Как звучит лето. В Подмосковье создали плейлист для теплых дней
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Специальную музыкальную подборку, которая как нельзя лучше передает атмосферу лета, выпустили в Московской области. Она получила название «Лето в Подмосковье», сообщили в пресс-службе МИСК.

Подобные подборки в регионе создают уже второй год подряд. В плейлист вошли как энергичные, так и безмятежные композиции.

«Эта подборка создаст нужный вайб для прогулок, пикников, посиделок у костра на даче, катания на вейксерфе и других летних развлечений», - отметили в министерстве.

Длительность плейлиста - порядка пяти часов. Слушатели найдут в нем композиции на любой вкус и настроение - от ретропесен до новинок.

«Список музыкантов тоже разнообразен: Виктор Цой и Валерий Леонтьев соседствуют со звездами нашего времени», - уточнили в ведомстве.

Послушать плейлист «Лето в Подмосковье» можно по ссылке.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Песни Музыка Виктор Цой Парки
20 мая 2024, 15:57
«Мы сделали очень много». Светлана Аипова сообщила об уходе с поста руководителя ГУСТ Подмосковья
ГУСТ МО
Читайте нас в: Google Новости
Светлана Аипова завершила работу в должности руководителя Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области. Она подвела итоги своей деятельности и поблагодарила коллег за преданность делу.

«Мне повезло. Я организовала работу отрасли, где задействовано более 22 тысяч человек, семь различных видов надзора. Трудилась с настоящими профессионалами, преданными своему делу. Сегодня, оглядываясь на прошедшие годы, могу с уверенностью сказать, что мы сделали очень много, но впереди также много задач», - написала Аипова в Telegram-канале ГУСТ Подмосковья.

Она отметила, что управление возвело чистоту дворов и улиц в ранг приоритетных задач региона. За короткий срок ведомству удалось повысить финансирование отрасли, обеспечить целевое расходование средств и укрепить материально-техническую базу предприятий по содержанию и благоустройству. По словам Светланы Аиповой, поднялись и зарплаты рядовых сотрудников на местах.

«Мы запустили важный процесс централизованного подбора кадров для предприятий отрасли. За два месяца набрали 1 575 специалистов. Начали работать на удержание персонала, разбирая причины увольнений. Они не всегда финансовые», - сообщается в посте.

В числе заслуг ГУСТ Светлана Аипова перечислила благоустройство дворов и программу «Пешком», по которой в Подмосковье начали окультуривать пешеходные тропинки. Уже благоустроено 1 388 народных троп, в планах на этот год еще 471.

На помощь инспекторам ГУСТ призвали искусственный интеллект. Умные камеры сообщают о незаконной перевозке отходов строительства, о нарушениях содержания территорий и МКД.

«Самое важное - это люди, команда. Я благодарю свой коллектив, инспекторов, коллег из городских округов, управдомов, экологических активистов за самоотверженный труд, принципиальность и преданность делу. Результат нашей работы отмечен губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым орденом „За заслуги перед Московской областью“. Благодарю за высокую оценку многолетней работы», - добавила Светлана в конце своего обращения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ
17 апреля 2024, 16:43
Врач из Лобни рассказал о влиянии смартфона на сон
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Читайте нас в: Google Новости
Мария Гурова, врач-терапевт Лобненской больницы, поделилась своими наблюдениями и дала советы о том, как избежать негативного воздействия гаджетов на качество сна. По словам доктора, свет, излучаемый экранами смартфонов, негативно влияет на выработку мелатонина — гормона, отвечающего за регуляцию сна.

Врач настоятельно рекомендует ввести в привычку несколько правил для улучшения качества сна: избегать использования электронными устройствами за два часа до отхода ко сну и не проверять время на телефоне ночью, чтобы не стимулировать активность мозга.

Как альтернативу смартфону, Мария Гурова советует проводить время на свежем воздухе. Прогулка перед сном поможет не только улучшить качество сна, но и общее самочувствие.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Врачи Смартфоны
15 ноября 2023, 13:25
Бюст генерал-лейтенанту Бесчастному открыли в школе № 25 в Щелкове
Читайте нас в: Google Новости
В школе № 25 имени Копылова во Фрянове Щелковского городского округа открыли бюст генерал-лейтенанту Алексею Бесчастному. В церемонии поучаствовали педагоги, учащиеся, духовенство, Международной ассоциации ветеранов подразделения «Альфа», преподаватели Военно-воздушной академии имени Гагарина и юнармейцы.

Бесчастнов родился и вырос в Фрянове. Благодаря ему группа «А» КГБ СССР стала легендарной «Альфой». За свою жизнь генерал-лейтенант получил 15 орденов и 19 медалей.

«Щелковская земля является малой Родиной множества прославленных личностей нашей страны. Воспитание молодежи на их примерах - это возможность привить ребятам важные человеческие качества, сохранить и передать через поколения историю родного края и легендарных земляков», - заявил глава округа Андрей Булгаков.

Участники мероприятия возложили цветы к бюсту, а дети показали небольшой концерт.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Щелково

Новости по теме