15 ноября 2023, 13:25
Бюст генерал-лейтенанту Бесчастному открыли в школе № 25 в Щелкове
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В школе № 25 имени Копылова во Фрянове Щелковского городского округа открыли бюст генерал-лейтенанту Алексею Бесчастному. В церемонии поучаствовали педагоги, учащиеся, духовенство, Международной ассоциации ветеранов подразделения «Альфа», преподаватели Военно-воздушной академии имени Гагарина и юнармейцы.
Бесчастнов родился и вырос в Фрянове. Благодаря ему группа «А» КГБ СССР стала легендарной «Альфой». За свою жизнь генерал-лейтенант получил 15 орденов и 19 медалей.
«Щелковская земля является малой Родиной множества прославленных личностей нашей страны. Воспитание молодежи на их примерах - это возможность привить ребятам важные человеческие качества, сохранить и передать через поколения историю родного края и легендарных земляков», - заявил глава округа Андрей Булгаков.
Участники мероприятия возложили цветы к бюсту, а дети показали небольшой концерт.
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