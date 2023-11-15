Бюст генерал-лейтенанту Бесчастному открыли в школе № 25 в Щелкове

Бесчастнов родился и вырос в Фрянове. Благодаря ему группа «А» КГБ СССР стала легендарной «Альфой». За свою жизнь генерал-лейтенант получил 15 орденов и 19 медалей.

«Щелковская земля является малой Родиной множества прославленных личностей нашей страны. Воспитание молодежи на их примерах - это возможность привить ребятам важные человеческие качества, сохранить и передать через поколения историю родного края и легендарных земляков», - заявил глава округа Андрей Булгаков.

Участники мероприятия возложили цветы к бюсту, а дети показали небольшой концерт.

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