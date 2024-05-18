Звезда «Татьяниного дня» появилась на публике с дочкой и мужем

На красной дорожке молодая актриса рассказала о съемочном процессе. По ее словам, ей было комфортно работать в отличной команде.

Режиссером фильма «Каждый мечтает о собаке» выступила Ольга Беляева. Она пояснила журналистам, что сюжет ленты завязан на любви, понимании и верности. Беляева выразила надежду, что картина сможет научить зрителя доброте.

«Мы очень старались. С детьми работать было непросто, но очень здорово. Они настолько честно и полноценно отдавались работе, что весь творческий процесс доставил мне большое удовольствие», - отметила она.

Анна Снаткина состоит в официальном браке с экс-резидентом Comedy Club Виктором Васильевым с 2012 года. В 2013 году у супругов родилась дочь.

Ранее СМИ узнали о подготовке к свадьбе актрисы Елизаветы Янковской, дочки режиссера Филиппа Янковского. Она собралась замуж за актера Вадима Королева, который старше ее на 10 лет.