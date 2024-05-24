24 мая 2024, 14:39

Звезда «Слова пацана» вошел в рейтинг Forbes «30 до 30»

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Актер Рузиль Минекаев вошел в престижный рейтинг журнала Forbes «30 до 30» и стал победителем в категории «Искусство» за свою роль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Информация об этом появилась на сайте издания.

Помимо него, в тройке оказались балерина Елена Свинко и пианист Сергей Давыдченков. В список претендентов также входили актрисы Елизавета Янковская и Елизавета Ищенко, скрипачка Стефания Поспехина, писательница Мария Ныркова, оперная певица Айгуль Ахметшина, художница Эллен Шейдлин и артист балета Дмитрий Смилевский.

Минекаев окончил Казанское театральное училище в 2019 году и сразу поступил в ГИТИС. Он женат и имеет ребенка. Ключевым моментом в его карьере стала роль Маратика в сериале режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», посвященному казанским ОПГ 1980-х годов. Популярность пришла к актеру прошлой осенью, после выхода проекта на экраны.

Рейтинг Forbes публикуют уже шестой год подряд. В него включают людей, которые достигли профессионального признания в молодом возрасте.

Зимой актерский состав сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» удостоился награды Национальной премии интернет-контента в номинации «Голос поколения».

Сериалы Рейтинги Forbes Актеры Шоу-бизнес
24 мая 2024, 14:49
Фильм о лидере группы «Сектор Газа» снимут в Воронеже
Freepik
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Московская «Студия Чеховъ» показала презентацию биографического фильма «Хой» о группе «Сектор Газа». Начало съемок запланировали на осень этого года, сообщил Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика».

«Легенда российского панк-рока Юрий Хой в 2000 году возвращается в свой родной Воронеж. Ему 36 лет. За его плечами стадионы и миллионные продажи кассет, однако Юра опустошен. Воронеж - его место силы. Тут его семья, дочки, музыканты, с которыми он начинал», - говорится в питчинге от киностудии.

Режиссером проекта станет Владимир Щегольков. Фильм расскажет о последних днях жизни лидера группы Юрия Клинских. Создатели хотят изобразить его как народного героя. С материалами для картины поможет семья музыканта.

В кастинге на главную могут принять участие такие актеры, как Никита Еленев, Кузьма Сапрыкин и Юрий Борисов. Кроме того, песни Хоя перезапишут с более чистыми аранжировками.

Не так давно «Сектор газа» оказался на пике популярности из-за конфликта на Ближнем Востоке. Группа снова обрела славу и стала активно гастролировать.

Московская «Студия Чеховъ» показала презентацию биографического фильма «Хой» о группе «Сектор Газа». Начало съемок запланировали на осень этого года, сообщил Telegram-канал « Бюллетень кинопрокатчика ».

Песни Фильмы Музыка Шоу-бизнес
24 мая 2024, 11:32
Никита Кологривый сыграет Маяковского
Global Look Press
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В Москве 2 июля состоится премьера спектакля «Маяковский. Я Сам» со звездой сериала «Слово пацана» Никитой Кологривым в главной роли. Об этом сообщило издание «Газете.Ru» со ссылкой на пресс-службу Театра эстрады.

Постановка расскажет о жизни и творчестве поэта Владимира Маяковского. Особое внимание уделят его отношениям с Лилией и Осипом Бриками.

В основу спектакля легла автобиография Маяковского «Я сам» вместе с его стихами и поэмами. Постановщиком стал драматург Семен Шомин. Помимо Кологривого, на сцене сыграют Авелина Квасова, Ефим Белосорочка, Арсений Сергеев, Татьяна Максимова, Максим Теняков.

Ранее ходили слухи, что звезда «Слова пацана» сыграет покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Сейчас идет работа над сценарием фильма , который должен выйти на экраны в 2025 году.

В Москве 2 июля состоится премьера спектакля «Маяковский. Я Сам» со звездой сериала «Слово пацана» Никитой Кологривым в главной роли. Об этом сообщило издание « Газете.Ru » со ссылкой на пресс-службу Театра эстрады.

Спектакль Театры Актеры Москва
24 мая 2024, 10:47
«Мертвец из гроба». Соседов объяснил, почему перестал слушать песни Пугачевой
Global Look Press
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Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что творчество певицы Аллы Пугачевой уже давно стало ему неинтересно. Его слова передало издание MSK1.ru.

Он сообщил, что не планирует прослушивать новый трек Пугачевой «Ложный стыд» даже ради профессионального анализа.

«Для меня эта тема закрыта, все ушло. Совсем неинтересно. Не хочу больше давать о ней никаких комментариев. Зачем поднимать мертвецов из гробов», - сказал он.

Критик добавил, что видит примадонну только в контексте советской эстрады. Он выразил уверенность, что влияние Пугачевой и ее талант исчерпаны.

«Никакой великой она, к сожалению, уже не останется. Она себя уронила», - заключил Соседов.

Он с грустью констатировал, что существовавшая в СССР музыка безвозвратно уходит, а нынешнее поколение артистов намного хуже предыдущего.

Певец Григорий Лепс также признался , что не слушал новую песню Пугачевой. Трек «Ложный стыд» вышел 20 мая.

СССР Музыка Алла Пугачева Шоу-бизнес
23 мая 2024, 17:34
Умер актер Владимир Крупин
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Ушел из жизни актер Владимир Крупин. О его смерти сообщил ярославский Театр юного зрителя на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Ушел из жизни актер Владимир Крупин. О его смерти сообщил ярославский Театр юного зрителя на своей странице в социальной сети « ВКонтакте ».

Актер служил в театре с момента его открытия в 1984 году. Он запомнился ролями в спектаклях «Вечно живые», «Горячее сердце», «На дне», «Остров сокровищ», «Много шума из ничего».

«Мы с теплотой и благодарностью вспоминаем это время. Время, которое нельзя вернуть, но и невозможно забыть. Выражаем искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам. Светлая память!» - написала в некрологе пресс-служба ярославского ТЮЗа.

О причинах смерти артиста не сообщается. Прощание с артистом пройдет 24 мая в некрополе Соловьевской больницы.

Владимир Крупин окончил Ярославское театральное училище в 1968 году. Он работал в областных театрах Алма-Аты, Архангельска, Кокчетава и Орла. Артист сыграл несколько эпизодических ролей в кино, в том числе в мини–сериале «Котовский» с актером Владиславом Галкиным.

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