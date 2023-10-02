Зрители нашли ляп в легендарном советском фильме «Вий»

В рамках проекта «Москва - с заботой об истории» на постоянное хранение в столичный Главархив поступило более 15 тысяч документов и предметов, связанных с 1941–1945 годами. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.
В учреждении рассказали, что жители города регулярно предоставляют материалы довоенного и послевоенного периода жизни своих родственников. Самые ранние из них приходятся на 1900-е. Уже сейчас в достоянии несколько десятков единиц хранения 1900–1917 годов.
Начальник Главархива Москвы Ярослав Онопенко отметил, что историю жизни одного человека нельзя вогнать в рамки какого-то события, даже если оно и такое кровопролитное, как Великая Отечественная Война. Важно учитывать то, что было до и после него.
«На хранение в архив поступают не только документы, ограниченные строгими временными рамками, а фактически целые жизненные летописи, полноценные биографии, по документальным материалам которых мы можем проследить судьбы как героев войны, так и их семей - родителей, супругов, детей и внуков», - рассказал Онопенко.
Колоссальное количество исторической информации передала в рамках акции москвичка Татьяна Иванова. Предоставленные материалы охватывают период с 1900 по 1993 год. Так, горожане познакомятся с жизнями ее отца и деда.
Все поступившие в Главархив документы подлежат государственному учету. Их содержат в особых условиях с соблюдением необходимого режима и мерами для безопасного хранения.
Более того, полученные материалы описывают работники музеев, чтобы использовать их в научно-исследовательской, выставочной и просветительской деятельности. Специалисты реставрируют некоторые документы, после чего оцифровывают их и размещают в виртуальном музее «Москва - с заботой об истории».
«Программу запустили для участников городского проекта „Содружество школьных театров Москвы“», - добавил он.
Например, творческое закулисье перед школьниками откроет Театр кукол имени Образцова. Там они увидят, как работают художники и бутафоры и где хранят реквизит.
Еще экскурсии проведут по Театру Олега Табакова. Школьников отведут в репетиционные и танцевальные классы, гримерные и мастерские.
Также ребятам покажут необычную сцену на Сухаревской площади и раскроют тайну Фойе зеркал. На инклюзивных экскурсиях в музее МХАТ они узнают больше интересных фактов о театральных профессиях и поучаствуют в актерских мастер-классах.
Ранее «Содружество школьных театров Москвы» открыло новый сезон. Более 21 тысячи детей будут заниматься творчеством в школах, колледжах, дворцах и культурных центрах под руководством примерно 900 педагогов.
По словам ведущей конкурса Яны Чуриковой, этот сезон был уникальным, таких голосов на шоу еще не было. Выбор сделали зрители посредством онлайн-голосования. Победительницей стала участница команды Егора Крида и финалистка 5-го сезона Вероника Сыромля. Ее назвали лучшим голосом страны.
Победительница - родом из Севастополя. Губернатор Михаил Развожаев поздравил юную звезду с заслуженным признанием.
Лучшим наставником на шоу по итогам зрительского голосования стала певица Пелагея. Исполнительница приобщает к музыке свою шестилетнюю дочь Таисию, девочка была гостем шоу «Голос. Уже не дети». Поклонники Пелагеи предположили, что, возможно, девочка вернется на шоу в качестве участницы.
«В рамках проекта „Инклюзивные экскурсии в музеи Москвы“ в мероприятиях приняли участие уже более 700 человек. Каждый раз программа проекта адаптируется под различные категории посетителей с ограниченными возможностями здоровья - с нарушениями слуха, зрения, ментальными особенностями», - рассказал глава городского департамента культуры Алексей Фурсин.
Первая экскурсия состоится 19 октября 2023 года в музее-усадьбе «Люблино». Следующую запланировали на 16 ноября в музее-заповеднике «Царицыно» для детей с нарушениями работы опорно-двигательного аппарата. Экскурсия в Музее русского импрессионизма пройдет 21 ноября.
Ссылки для регистрации откроются за неделю до начала каждого мероприятия.
Подобные экскурсии стали проводить в Москве шесть лет назад, чтобы познакомить людей с особенностями здоровья с разнообразием культурных площадок столицы.
Ранее экскурсию для молодежи провели на производстве упаковки в Лобне.