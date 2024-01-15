15 января 2024, 13:13

Зрители и артисты пришли в Малый театр для прощания с Юрием Соломиным

РИА «Новости»
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Поклонники и коллеги ушедшего из жизни народного артиста СССР Юрия Соломина собрались в Государственном академическом Малом театре Москвы для прощания с актером и режиссером. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента с места события, гроб с телом художественного руководителя Малого театра установили на исторической сцене.

Очередь из желающих проститься с Юрием Соломиным растянулась до почти до Петровки. Участники гражданской панихиды с цветами проходили через служебный вход в Малый театр.

Церемонию прощания сопроводили негромкой музыкой, а на установленном в задней части сцены экране демонстрировали фотографии артиста разных лет.

Юрий Соломин умер 11 января, через два дня после выхода из больницы, куда попал после перенесенного инсульта. Свои соболезнования родным и близким артиста выразили президент России Владимир Путин , премьер-министр России Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин. После церемонии прощания гроб с телом Соломина доставят на Троекуровское кладбище.

В Малом театре Юрий Соломин работал с 1957 года, пост художественного руководителя занимал 36 лет. Кроме театральной деятельности, он известен по ролям в фильмах и сериалах, в том числе он сыграл в оскароносном фильме японского режиссера Акиры Куросавы «Дерсу Узала».

Режиссер Россия Театры
15 января 2024, 11:42
«Союзмультфильм» восстановит 10 анимаций военных и послевоенных лет
РИА «Новости»
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К 80-летию победы в Великой отечественной войне «Союзмультфильм» восстановит 10 анимаций 40-х годов. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе киностудии.

«К 80-летию Победы к Великой Отечественной Войне „Союзмультфильм“ восстановит для широкого показа анимационные ленты, которые были созданы в годы боевых действий и в послевоенное время», - указали в студии.

Пока список картин для восстановления только формируют. Необходимо устранить технические дефекты кадров, которые образовались из-за старости. Всего восстановят 10 мультфильмов. После реставрации картины покажут в кинотеатрах.

Как отметила председатель Совета директоров киностудии Юлиана Слащева, в последнее время «Союзмультфильм» изучает и занимается популяризацией классического наследия. Специально для этого в структуре киностудии создали особый отдел.

В конце декабря «Союзмультфильм» выпустил музыкальную анимацию «Принцессы. Сказочный голос». В картине собрали популярных героинь, таких как Золушка, Дюймовочка, Принцесса из «Бременских музыкантов» и Забава из «Летучего корабля».

Картины Реставрация Союзмультфильм Великая Отечественная война
15 января 2024, 11:27
Более 14 млн человек посмотрели российские фильмы в кинотеатрах в первые дни года
РИА «Новости»
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Более 14 миллионов зрителей посмотрели отечественные фильмы на большом экране в первые дни 2024 года. Об этом сообщил глава российского правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Интерес к отечественным картинам растет - видим это и по статистике самих кинозалов. Только в первые дни наступившего нового года российские фильмы посмотрели свыше 14 миллионов человек», - отметил премьер-министр.

По его словам, количество билетов в кинотеатры, проданных за эти праздничные каникулы, повысилось на 10,5%.

Статистикой на совещании поделилась и вице-премьер Татьяна Голикова. Она сообщила, что сборы кинопроката за первую неделю 2024 года составили 5,8 миллиарда рублей, 95% из этой суммы пришлось на российские фильмы.

Зампредседателя правительства уточнила, что среднесуточные кассовые сборы достигли 724 миллионов рублей и на 165,5 миллиона превысили показатель аналогичного периода прошлого года. Среднесуточная посещаемость кинотеатров составила 1,8 миллиона зрителей, это на 175 тысяч больше, чем в первые дни 2023 года.

Голикова перечислила ленты, ставшие лидерами российского кинопроката в новогодние каникулы. Первое место заняла картина «Холоп-2» , а на второй строчке оказались «Бременские музыканты». Также в топ-3 вошел мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли».

Кино Фильмы Россия Михаил Мишустин
15 января 2024, 11:06
Стартовал прием заявок на гранты мэра Москвы в области культуры и искусства
РИА «Новости»
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Стартовал набор заявок на получение грантов мэра Москвы в области культуры и искусства. Школьники и студенты колледжей искусств смогут участвовать в конкурсе, который охватит 33 категории творческих направлений. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Первый этап конкурса - анализ видеоматериалов - продлится с 25 февраля по 10 марта. Личные прослушивания будущих конкурсантов запланировали в период с 20 марта по 10 апреля. Публичные выступления состоятся на городских сценах с 20 апреля по 25 мая.

Ежегодно в рамках конкурса 99 участников получают награды, включая Гран-при. Общий фонд грантов составит 3,74 миллиона рублей.

«Ребята получают возможность показать свои таланты настоящим профессионалам - членам жюри, - отметил мэр.

Ранее Собянин рассказал о проекте для московских школьников «Театральное закулисье». В рамках программы дети посетили 18 экскурсий в столичные театры.

Сергей Собянин конкурсы Москва
15 января 2024, 04:55
«Холоп 2» возглавил топ-5 фильмов в прокате России и СНГ за выходные
РИА «Новости»
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Фильм «Холоп 2» режиссера Клима Шипенко стал за выходные лидером по сборам в кинопрокате в России и странах СНГ. Информацию об этом опубликовали на сайте kinobusiness.com.

Проект собрал 372,5 миллиона рублей. Второе место занял фильм «Бременские музыканты», который заработал 312,7 миллиона. В проекте снялись актеры Тихон Жизневский и Ирина Горбачева.

Третью строчку занял мультипликационный фильм «Три богатыря и Пуп Земли», который собрал 94,3 миллиона рублей. Следом за ним расположился американский триллер «Пчеловод» - 44,5 миллиона рублей.

На последнем месте топ-5 расположилась японская картина «Мальчик и птица» режиссера Хаяо Миядзаки. Проект собрал 21,5 миллиона рублей.

Ранее в материале «360» сообщили, что «Холоп-2» и «Бременские музыканты» стали самыми ожидаемыми фильмами в 2024 году. Также зрители особенно желают посмотреть картины «Лед-3», «Онегин» и экранизацию романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

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