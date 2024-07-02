«Знал, что он идиот». Кончаловский потребовал от Смирнова извинений

Лейтмотивом церемонии стала тема смены поколений. Об этом Смирнов порассуждал, когда поднялся на сцену, чтобы забирать награду за сценарий «За нас с вами». Он предположил, что ему вряд ли придется еще раз выходить за призом с новой картиной.

Уходя со сцены, режиссер уронил статуэтку «Ники» в партере. За ним поднялся Кончаловский, который отчитал коллегу.

«И не вздумай думать, что ты в последний раз выигрываешь. Я еще в институте знал, что он идиот… Он большой кинематографист, никогда не успокаивается… Я желаю тебе забыть все то, что ты сказал, извиниться и продолжать свою преступную деятельность», - заявил он.

На церемонии посмертно получил премию «Ника» народный артист РСФСР Александр Ширвиндт. Он удостоился награды в номинации «Честь и достоинство».

Во время вручения премии «Ника» режиссер Андрей Кончаловский потребовал со сцены извинений от коллеги Андрея Смирнова за слова о завершении карьеры. Его слова передало издание « Московский комсомолец ».