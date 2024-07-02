02 июля 2024, 10:57

«Знал, что он идиот». Кончаловский потребовал от Смирнова извинений

Global Look Press
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Во время вручения премии «Ника» режиссер Андрей Кончаловский потребовал со сцены извинений от коллеги Андрея Смирнова за слова о завершении карьеры. Его слова передало издание «Московский комсомолец».

Лейтмотивом церемонии стала тема смены поколений. Об этом Смирнов порассуждал, когда поднялся на сцену, чтобы забирать награду за сценарий «За нас с вами». Он предположил, что ему вряд ли придется еще раз выходить за призом с новой картиной.

Уходя со сцены, режиссер уронил статуэтку «Ники» в партере. За ним поднялся Кончаловский, который отчитал коллегу.

«И не вздумай думать, что ты в последний раз выигрываешь. Я еще в институте знал, что он идиот… Он большой кинематографист, никогда не успокаивается… Я желаю тебе забыть все то, что ты сказал, извиниться и продолжать свою преступную деятельность», - заявил он.

На церемонии посмертно получил премию «Ника» народный артист РСФСР Александр Ширвиндт. Он удостоился награды в номинации «Честь и достоинство».

Во время вручения премии «Ника» режиссер Андрей Кончаловский потребовал со сцены извинений от коллеги Андрея Смирнова за слова о завершении карьеры. Его слова передало издание « Московский комсомолец ».

Награды Режиссер Фильмы конкурсы
02 июля 2024, 10:26
Умер народный артист России Владимир Матвеев
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Народный артист России Владимир Матвеев скончался в возрасте 72 лет. О его смерти сообщил портал 78.ru со ссылкой на супругу актера.

По информации издания, в ночь на 2 июля у артиста остановилось сердце. Жена заявила, что в последнее время Матвеев жаловался на боли в груди.

О месте и дате похорон станет известно позднее.

Владимир Матвеев родился 26 января 1952 года в селе Сладково Тюменской области. В 1974-м он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. В 2001 году за исполнение роли Каренина в спектакле «Каренин. Анна. Вронский» актер удостоился высшей петербургской театральной премии «Золотой софит» в категории «Лучшая мужская роль». Он также снялся в таких сериалах и фильмах, как «Агент особого назначения», «Бандитский Петербург», «Мастер и Маргарита», «Елки 5» и «Чернобыль».

В 1993 году Матвеев получил звание заслуженного артиста России, а в 2008-м - народного артиста России.

Сериалы Фильмы Россия Театры Актеры
02 июля 2024, 00:07
В комедии Гайдая «Спортлото-82» нашли два киноляпа
РИА «Новости»
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Внимательные зрители нашли два киноляпа в легендарном фильме Леонида Гайдая «Спортлото-82». Об этом написал портал SevastopolMedia.

Одна из ошибок закралась в сцену, где контрабандист Степан, роль которого исполнил Михаил Кокшенов, преследует Костю, чтобы узнать, где живет главный герой. В первом кадре Костя решил выпить воды и остановился у третьего автомата с газировкой, а в следующую секунду он уже стоит у первого автомата.

Другой ляп связан со сценой, где Степан зарывается в песок, чтобы украсть выигрышный лотерейный билет из палатки Тани. В первом кадре он делает это на высоком морском берегу у самого обрыва. А в следующем - продолжает закапываться на равнинной местности.

Ранее ошибку заметили в новогодней музыкальной комедии «Чародеи» режиссера Константина Бромберга.

Метаморфозы происходят с прической главной героини Алены, которую сыграла актриса Александра Яковлева. В начале картины у нее длинная коса, потом короткие волосы, затем они снова волшебным образом отрастают и укорачиваются.

Кино Картины Режиссер Фильмы
01 июля 2024, 18:23
Умерла актриса Татьяна Тарасова
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На 87-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Татьяна Тарасова. О ее смерти сообщила пресс-служба Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова.

«Коллеги и друзья в БДТ запомнили Татьяну Алексеевну не только как разноплановую артистку уникального таланта, но и как доброго, отзывчивого, бесконечно преданного театру человека. Светлая ей память», - написали ее коллеги.

Причины смерти артистки не уточняются.

Татьяна Тарасова родилась 31 октября 1937 года. В 1966 году режиссер Георгий Товстоногов пригласил ее в БДТ. В театре она проработала более сорока лет, сыграв на сцене около тридцати ролей. Она воплотила образы Аглаи в «Идиоте», Унтер-офицерской вдовы в «Ревизоре», Миссис Уордль в «Пиквикском клубе».

В 1994 году Тарасовой присвоили звание заслуженной артистки России.

Театры Актеры
01 июля 2024, 14:51
Умер первый лауреат Международной букеровской премии Исмаил Кадаре
Global Look Press
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Албанский писатель, первый получивший Международную букеровскую премию, Исмаил Кадаре умер на 89-м году жизни. Об этом сообщило издание Le Monde со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Кадаре умер в 8:40 в понедельник, 1 июля, от сердечного приступа. Врачи пытались реанимировать писателя, когда его доставили в больницу в Тиране без признаков жизни. Редактор и издатель Бужар Худри подтвердил его смерть.

Исмаил Кадаре родился 28 января 1936 года. В конце 1950-х годов он учился в Москве в Литературном институте имени А. М. Горького. Книгу с его стихотворениями издавали в СССР. Романы, эссе и стихи писателя перевели более чем на 40 языков, что сделало его самым известным современным писателем на Балканах.

В 2005 году Кадаре стал первым лауреатом Международной Букеровской премии. В октябре 2023-го президент Франции Эммануэль Макрон присвоил ему звание Великого офицера ордена Почетного легиона.

Книги Франция Писатели

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